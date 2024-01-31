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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл шестой матч подряд в КХЛ

Столичный «Барыс» сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Барыс
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Источник: https://vk.com/hcbarys

Астанинский клуб на своем льду принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Казахстанский клуб открыл счет на 17-й минуте благодаря шайбе Аркадия Шестакова.

Во втором периоде «Авангард» сравнял счет: на 27-й минуте отличился Михаил Гуляев. На 31- минуте Николай Прохоркин забросил вторую шайбу в ворота «Барыса».

Окончательную шайбу в конце третьего периода забросил Сергей Бойков (60 минута).

Ранее столичный клуб уступил «Ак Барсу» (1:3), тольяттинской «Ладе» (0:2), санкт-петербургскому СКА (0:7), екатеринбургскому «Автомобилисту» (2:3) и московскому ЦСКА (2:5).

Казахстанский клуб, набрав 44 очка после 57 игр, занимает последнюю, 12-ю строчку в Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч «Барыс» проведет 4 февраля. Столичный клуб примет на своем льду «Амур».

Барыс
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Авангард
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