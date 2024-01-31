«Барыс» проиграл шестой матч подряд в КХЛ
Столичный «Барыс» сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Столичный «Барыс» сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Астанинский клуб на своем льду принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Казахстанский клуб открыл счет на 17-й минуте благодаря шайбе Аркадия Шестакова.
Во втором периоде «Авангард» сравнял счет: на 27-й минуте отличился Михаил Гуляев. На 31- минуте Николай Прохоркин забросил вторую шайбу в ворота «Барыса».
Окончательную шайбу в конце третьего периода забросил Сергей Бойков (60 минута).
Ранее столичный клуб уступил «Ак Барсу» (1:3), тольяттинской «Ладе» (0:2), санкт-петербургскому СКА (0:7), екатеринбургскому «Автомобилисту» (2:3) и московскому ЦСКА (2:5).
Казахстанский клуб, набрав 44 очка после 57 игр, занимает последнюю, 12-ю строчку в Восточной конференции КХЛ.
Следующий матч «Барыс» проведет 4 февраля. Столичный клуб примет на своем льду «Амур».