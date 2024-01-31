«Барыс» проиграл шестой матч подряд в КХЛ

Астанинский клуб на своем льду принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Во втором периоде «Авангард» сравнял счет: на 27-й минуте отличился Михаил Гуляев. На 31- минуте Николай Прохоркин забросил вторую шайбу в ворота «Барыса».