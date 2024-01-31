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21:47 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Армейский клуб стал шестым участником Кубка Гагарина от Западной конференции.

ЦСКА
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/cskahockey_ru

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 3:2 победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7 710 зрителей.

У победителей заброшенные шайбы на счету Андрея Светлакова (10-я минута), Константина Окулова (39) и Михаила Григоренко (49). В составе проигравшей команды отличились Кирилл Воронин (3) и Кирилл Кирсанов (60).

ЦСКА стал шестым участником предстоящего розыгрыша плей-офф от Западной конференции, ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили ярославский «Локомотив», петербургский СКА, «Торпедо», московские «Динамо» и «Спартак». От Восточной конференции в плей-офф вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».

ЦСКА
3:2
1:1, 1:0, 1:1
Торпедо
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