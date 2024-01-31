ЦСКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Армейский клуб стал шестым участником Кубка Гагарина от Западной конференции.
Армейский клуб стал шестым участником Кубка Гагарина от Западной конференции.
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 3:2 победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7 710 зрителей.
У победителей заброшенные шайбы на счету Андрея Светлакова (10-я минута), Константина Окулова (39) и Михаила Григоренко (49). В составе проигравшей команды отличились Кирилл Воронин (3) и Кирилл Кирсанов (60).
ЦСКА стал шестым участником предстоящего розыгрыша плей-офф от Западной конференции, ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили ярославский «Локомотив», петербургский СКА, «Торпедо», московские «Динамо» и «Спартак». От Восточной конференции в плей-офф вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».