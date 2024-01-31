ЦСКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Источник: https://vk.com/cskahockey_ru

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 3:2 победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7 710 зрителей.

У победителей заброшенные шайбы на счету Андрея Светлакова (10-я минута), Константина Окулова (39) и Михаила Григоренко (49). В составе проигравшей команды отличились Кирилл Воронин (3) и Кирилл Кирсанов (60).