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31 января, источник: Чемпионат.com

ХК «Сочи» впервые в сезоне обыграл минское «Динамо»

В Сочи на стадионе «Шайба» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и минским «Динамо».

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ХК «Сочи» впервые в сезоне обыграл минское «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

Победу в матче одержали сочинцы со счётом 3:2.

Голы в составе «Сочи» забивали Никита Феоктистов, Сергей Попов и Николай Чебыкин. На счету Попова также результативная передача. Минчане ответили голами Роба Хэмилтона и Никиты Пышкайло. Вратарь «Сочи» Михаил Бердин отразил 33 броска по воротам и стал одним из главных героев матча.

«Сочи» впервые в сезоне обыграл «Динамо». Предыдущие три встречи остались за минчанами. «Динамо» прервало двухматчевую победную серию и потеряло важные очки в борьбе за плей-офф. В следующем матче минчане встретятся с «Северсталью» 2 февраля.

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