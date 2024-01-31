ХК «Сочи» впервые в сезоне обыграл минское «Динамо»
В Сочи на стадионе «Шайба» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и минским «Динамо».
Сочи
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В Сочи на стадионе «Шайба» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и минским «Динамо».
Победу в матче одержали сочинцы со счётом 3:2.
Голы в составе «Сочи» забивали Никита Феоктистов, Сергей Попов и Николай Чебыкин. На счету Попова также результативная передача. Минчане ответили голами Роба Хэмилтона и Никиты Пышкайло. Вратарь «Сочи» Михаил Бердин отразил 33 броска по воротам и стал одним из главных героев матча.
«Сочи» впервые в сезоне обыграл «Динамо». Предыдущие три встречи остались за минчанами. «Динамо» прервало двухматчевую победную серию и потеряло важные очки в борьбе за плей-офф. В следующем матче минчане встретятся с «Северсталью» 2 февраля.