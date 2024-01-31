ХК «Сочи» впервые в сезоне обыграл минское «Динамо»

Голы в составе «Сочи» забивали Никита Феоктистов, Сергей Попов и Николай Чебыкин. На счету Попова также результативная передача. Минчане ответили голами Роба Хэмилтона и Никиты Пышкайло. Вратарь «Сочи» Михаил Бердин отразил 33 броска по воротам и стал одним из главных героев матча.