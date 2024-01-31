Выход ЦСКА в плей-офф без Федорова, чудо «Локомотива» в меньшинстве. Итоги дня в КХЛ

Результаты матчей КХЛ 31 января, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь на 1 февраля | Источник: Чемпионат.com

31 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей. Кратко рассказываем о каждом из них.

Хоккей КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 31.01.2024, 16:30 Барыс 1 Авангард 3

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков с передач Батырлана Муратова и Кирилла Савицкого. «Авангард» смог перевернуть ход матча во втором периоде. Сначала счёт сравнял защитник омичей Михаил Гуляев с передач Николая Прохоркина и Томаша Юрчо.

Затем «Авангард» вышел вперёд благодаря голу Прохоркина, которому ассистировали Артём Чмыхов и Илья Рейнгардт. Шайбу в пустые ворота в концовке встречи забросил Сергей Бойков.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 31.01.2024, 17:00 Трактор 2 Автомобилист 1 Б

Счёт в середине второго периода открыл французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста, которому ассистировали Юрий Журавлёв и Степан Хрипунов. «Трактор» довольно быстро смог сравнять счёт благодаря голу Максима Шабанова с передач Альберта Яруллина и Владимира Ткачёва.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью. Победный бросок в серии буллитов на счету Владимира Ткачёва. Ворота команд защищали голкиперы Зак Фукале и Евгений Аликин. Во вратарской дуэли ярче себя проявил голкипер хозяев, отразивший 44 броска и справившийся со всеми попытками в серии послематчевых бросков.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 31.01.2024, 19:30 Спартак 1 Локомотив 2

Счёт в матче на 25-й минуте открыл нападающий «Спартака» Николай Голдобин, которому ассистировали Павел Порядин и Иван Морозов. Ярославцы смогли перевернуть ход матча в течение минуты в концовке второго периода.

Сначала счёт сравнял нападающий Александр Полунин с передач Павла Красковского и Андрея Сергеева. Спустя минуту и пять секунд вывел «Локомотив» вперёд Мартин Гернат с передачи Рушана Рафикова. Примечательно, что Полунин отличился при игре в мееньшинстве, а Гернат забил спустя шесть секунд после того, как сам же и покинул бокс для штрафников.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 31.01.2024, 19:30 ЦСКА 3 Торпедо 2

Нижегородцы открыли счёт уже на третьей минуте матча — отличился Кирилл Воронин с передач Богдана Конюшкова и Даниила Бокуна. Армейцам удалось отыграться уже в середине первого периода благодаря голу Андрея Светлакова, которому ассистировали Антон Слепышев и Артём Барабоша.

В концовке второго периода вывел армейцев вперёд Константин Окулов с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко. Удвоил преимущество ЦСКА голом в середине третьего периода Григоренко. Нижегородцы смогли лишь сократить отставание в счёте до минимума благодаря голу на последней минуте матча.

Благодаря этой победе ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф КХЛ. Всего на данный момент известны 9 из 16 участников плей-офф. Примечательно, что путёвку в плей-офф армейский клуб оформил без Сергея Фёдорова на тренерской лавке. Главный тренер ЦСКА продолжает лечение.

Раньше всех место в плей-офф забронировал себе ярославский «Локомотив». На данный момент в Западной конференции известны ещё четыре участника плей-офф: СКА, московское «Динамо», «Спартак» и нижегородское «Торпедо».

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 31.01.2024, 19:30 Куньлунь РС 2 Витязь 0

На 31-й минуте матча счёт открыл нападающий «Куньлуня» Колин Кэмпбелл, которому ассистировали Брэндон Макмиллан и Джейк Челиос. Долгое время хоккеисты не могли забить гол, пока на 56-й минуте матча форвард китайской команды Цзян Фу не удвоил преимущество хозяев.

«Витязь» заменил вратаря шестым полевым игроком, но так и не смог поразить ворота «Куньлуня». Главным героем матча стал вратарь «Куньлуня» Мэтт Джурасик, отразивший все 36 бросков по воротам.

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Голы в составе «Сочи» забивали Никита Феоктистов, Сергей Попов и Николай Чебыкин. На счету Попова также результативная передача. Минчане ответили голами Роба Хэмилтона и Никиты Пышкайло. Вратарь «Сочи» Михаил Бердин отразил 33 броска по воротам и стал одним из главных героев матча.