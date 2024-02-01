Большинство клубов КХЛ проголосовало за увеличение лимита на легионеров до пяти игроков

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Большинство клубов, входящих в состав Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проголосовало за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

«После совещания руководителей клубов голосование по вопросу количества легионеров прошло в запланированные сроки. По итогам 15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти. Дополнительно отметим, что лига считала и продолжает считать квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ», — сообщили в лиге.