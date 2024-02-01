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19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» в третий раз за сезон обыграл «Ладу»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал третью победу в очных противостояниях с тольяттинской «Ладой» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
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Источник: HTTPS://VIDEO.KHL.RU/QUOTES/1148571

Встреча, прошедшая в четверг в Уфе, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 4:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Даниил Огирчук (14-я минута), Джошуа Ливо (23), Данил Алалыкин (24), забросивший шайбу в стиле «лакросс», Александр Хмелевский (28) и Алексей Василевский (40). У «Лады» шайбы забросили Сергей Шумаков (12) и Евгений Грошев (54).

Уфимцы выиграли серию очных противостояний с «Ладой» в нынешнем сезоне с общим счетом 3−1.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в последних пяти матчах сезона, набрал 79 очков и идет на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Лада» (71 очко) занимает пятую строчку.

Салават Юлаев
5:2
1:1, 4:0, 0:1
Лада
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