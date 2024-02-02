Хоккеисты минского «Динамо» завершат выездную серию матчем в Череповце

Второй и заключительной точкой выездного маршрута для подопечных Дмитрия Квартальнова стал город Череповец, в котором базируется ближайший для «зубров» ориентир в турнирной таблице Запада — «Северсталь». Команды являются соседями на протяжении практически всего сезона: прямо сейчас «сталевары» седьмые с 63 баллами, у минчан на 6 очков меньше и восьмая позиция. Прошедший месяц динамовцы провели с переменным успехом — в тринадцати поединках наши хоккеисты добыли семь викторий и потерпели шесть поражений.

Череповчане, в свою очередь, начинали январь крайне мощно, выдав победную серию из семи матчей, но в конце месяца подсели, проиграв трижды за четыре встречи. В нынешнем чемпионате за «Северсталь» выступают двое белорусских хоккеистов — нападающий Александр Скоренов и вратарь Константин Шостак. Голкипер в настоящее время находится в списке травмированных, на позиции первого номера команды его успешно заменяет Александр Самойлов, который в двух предыдущих сезонах становился чемпионом Беларуси вместе со жлобинским «Металлургом».



«Все в команде разочарованы результатом матча в Сочи. Мы хорошо провели предыдущий выезд с играми в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле, хотели продолжить в том же духе. Но в хоккее всякое бывает: и победы, и поражения. Ближайший матч будет важным, равно как и другие. Все ребята думают о плей-офф, сейчас каждый набранный балл имеет большое значение. Надо сфокусироваться на тренировке и последующей игре», — отметил защитник «Динамо» Роб Хэмилтон.



В текущем чемпионате КХЛ команды из Минска и Череповца играли между собой только однажды — 31 октября на чужой площадке сильнее оказалась «Северсталь» (2:1). Второе в сезоне противостояние «зубров» и «рысей» стартует в 19.00.