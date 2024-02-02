Вратарское открытие «Северстали»: два сезона провел в Белоруссии, а теперь сушит матчи в КХЛ | Источник: Спорт-Экспресс

Александр Самойлов — одно из главных вратарских открытий нынешнего сезона КХЛ. 27-летний голкипер воспользовался травмами Константина Шостака и Дмитрия Шугаева и закрепился в основе «Северстали». Только в этом чемпионате Самойлов дебютировал в лиге, причем очень успешно. В 11 матчах за череповчан Александр четырежды отыграл на ноль. В том числе — на выезде против «Трактора» и «Автомобилиста».

До этого Александр играл в МХЛ, ВХЛ, а последние два сезона провел в чемпионате Белоруссии за жлобинский «Металлург». В интервью «СЭ» вратарь рассказал о преображении на уровне КХЛ.

— Вы лихо ворвались в КХЛ, показываете шикарную статистику. Как сами объясняете такой прорыв?

— Я бы сказал, что первые матчи провел на эмоциях. Так всегда бывает. Дальше уже, после 10-го матча, можно сказать, стабилен вратарь или нет.

— Получается, у вас еще фаза эмоций (интервью было записано 21 января. — Прим. «СЭ»)?

— Получается, так, да.

— Как появился вариант с «Северсталью»? Два года вы играли в чемпионате Белоруссии.

— Хорошо сработал агент. ЦСКА вошел в ситуацию и отпустил меня. После многих лет, когда я, наверное, должен был играть в КХЛ, я получил этот шанс сейчас. Стараюсь, цепляюсь за каждую возможность.

— В каком возрасте вы были ближе всего, чтобы сыграть в КХЛ?

— Думаю, после чемпионского сезона с «Красной Армией». У меня тогда был шанс. Я сыграл на предсезонке с «Адмиралом», мы выиграли 3:1. Но потом я поехал в ВХЛ и играл там. Тот сезон мог стать переломным, но не срослось.

— В последние годы в КХЛ зашло много вратарей из ВХЛ: Максим Дорожко, Филипп Долганов, вы. Действительно в этой лиге много хороших голкиперов, которых не замечают?

— Действительно, в ВХЛ есть мастеровитые вратари с заложенной базой, которые показывают хорошую игру и впахивают на тренировках. Всегда говорю: должно быть стечение обстоятельств. Например, как в моей ситуации. Или просто дали шанс — и вратарь выстрелил. Разные нюансы, от которых зависит, покажешь ты себя или нет в КХЛ. Но вратари есть в ВХЛ. Всегда говорил это и буду говорить.

— Насколько для вратаря отличается уровень ВХЛ и КХЛ? Илья Проскуряков говорил, что стилистически лиги сильно отличаются.

— Это две разные лиги, так и есть. В ВХЛ иногда не знаешь, чего ждать от той или иной ситуации. Надо всегда быть наготове. Иногда приходится действовать нестандартно. В КХЛ лучше броски, игра быстрее и организованнее. И мышление вратаря должно быть на другом уровне. В КХЛ ты понимаешь, что сделают твои игроки, а в ВХЛ больше импровизации.

— Многие хоккеисты, которые поиграли в ВХЛ, говорили, что лига закаляет характер. Зарплаты ниже, переезды тяжелые. Вы тоже это прошли?

— Да даже в этом сезоне, когда я играл в «Буране». В Воронеже закрыт аэропорт. Мы добирались до Москвы часов семь, заранее приезжали в аэропорт, чтобы не попасть в очередь. Часов 15−16 уходило, чтобы добраться до первого города на выезде. Говорят, человек ко всему привыкает. У нас так и было. На первых выездах было тяжело, но потом абстрагируешься от этого.

— В такой ситуации мотивация выбраться в КХЛ только повышается?

— Она всегда есть. Стремишься к самой высокой цели, о которой мечтал с детства, когда равнялся на кого-то. Только рад воспользоваться таким шансом.

— «Северсталь» строит хоккей от атаки: любит играть с шайбой, использует короткие передачи. С таким стилем прилетает немало контратак. Вы быстро привыкли?

— Когда я поехал в Белоруссию, там был примерно такой же хоккей. Играли почти без обороны. Мне так и говорили: «Сань, третий бросок подряд твой. На четвертый защитники успеют». Здесь получается играть. Я два года поварился в Белоруссии в открытом хоккее и привык.

— Заметили особенно опасных игроков в КХЛ?

— Такие ребята есть, у которых и бросок поставлен, и все действия четкие. Их тяжело предугадать. Помню первую буллитную серию с «Трактором». По игре вопросов нет. Ловишь, если успел занять позицию. Индивидуальное мастерство игроков особенно проявляется в ситуациях один на один. С вратарем могут разобраться, но в то же время и ты можешь остановить игрока.