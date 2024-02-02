Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
1.02
Салават Юлаев
Лада
52
31.01
Сочи
Динамо Мн
32
31.01
Куньлунь РС
Витязь
20
31.01
ЦСКА
Торпедо
32
31.01
Спартак
Локомотив
12
31.01
Трактор
Автомобилист
Б
21
31.01
Барыс
Авангард
13
30.01
Нефтехимик
Лада
ОТ
43
Хоккей. КХЛ. Все результаты
12:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарское открытие «Северстали»: два сезона провел в Белоруссии, а теперь сушит матчи в КХЛ

Интервью Александра Самойлова.

СеверстальКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Вратарское открытие «Северстали»: два сезона провел в Белоруссии, а теперь сушит матчи в КХЛ | Источник: Спорт-Экспресс

Александр Самойлов — одно из главных вратарских открытий нынешнего сезона КХЛ. 27-летний голкипер воспользовался травмами Константина Шостака и Дмитрия Шугаева и закрепился в основе «Северстали». Только в этом чемпионате Самойлов дебютировал в лиге, причем очень успешно. В 11 матчах за череповчан Александр четырежды отыграл на ноль. В том числе — на выезде против «Трактора» и «Автомобилиста».

До этого Александр играл в МХЛ, ВХЛ, а последние два сезона провел в чемпионате Белоруссии за жлобинский «Металлург». В интервью «СЭ» вратарь рассказал о преображении на уровне КХЛ.

— Вы лихо ворвались в КХЛ, показываете шикарную статистику. Как сами объясняете такой прорыв?

— Я бы сказал, что первые матчи провел на эмоциях. Так всегда бывает. Дальше уже, после 10-го матча, можно сказать, стабилен вратарь или нет.

— Получается, у вас еще фаза эмоций (интервью было записано 21 января. — Прим. «СЭ»)?

— Получается, так, да.

— Как появился вариант с «Северсталью»? Два года вы играли в чемпионате Белоруссии.

— Хорошо сработал агент. ЦСКА вошел в ситуацию и отпустил меня. После многих лет, когда я, наверное, должен был играть в КХЛ, я получил этот шанс сейчас. Стараюсь, цепляюсь за каждую возможность.

— В каком возрасте вы были ближе всего, чтобы сыграть в КХЛ?

— Думаю, после чемпионского сезона с «Красной Армией». У меня тогда был шанс. Я сыграл на предсезонке с «Адмиралом», мы выиграли 3:1. Но потом я поехал в ВХЛ и играл там. Тот сезон мог стать переломным, но не срослось.

— В последние годы в КХЛ зашло много вратарей из ВХЛ: Максим Дорожко, Филипп Долганов, вы. Действительно в этой лиге много хороших голкиперов, которых не замечают?

— Действительно, в ВХЛ есть мастеровитые вратари с заложенной базой, которые показывают хорошую игру и впахивают на тренировках. Всегда говорю: должно быть стечение обстоятельств. Например, как в моей ситуации. Или просто дали шанс — и вратарь выстрелил. Разные нюансы, от которых зависит, покажешь ты себя или нет в КХЛ. Но вратари есть в ВХЛ. Всегда говорил это и буду говорить.

— Насколько для вратаря отличается уровень ВХЛ и КХЛ? Илья Проскуряков говорил, что стилистически лиги сильно отличаются.

— Это две разные лиги, так и есть. В ВХЛ иногда не знаешь, чего ждать от той или иной ситуации. Надо всегда быть наготове. Иногда приходится действовать нестандартно. В КХЛ лучше броски, игра быстрее и организованнее. И мышление вратаря должно быть на другом уровне. В КХЛ ты понимаешь, что сделают твои игроки, а в ВХЛ больше импровизации.

— Многие хоккеисты, которые поиграли в ВХЛ, говорили, что лига закаляет характер. Зарплаты ниже, переезды тяжелые. Вы тоже это прошли?

— Да даже в этом сезоне, когда я играл в «Буране». В Воронеже закрыт аэропорт. Мы добирались до Москвы часов семь, заранее приезжали в аэропорт, чтобы не попасть в очередь. Часов 15−16 уходило, чтобы добраться до первого города на выезде. Говорят, человек ко всему привыкает. У нас так и было. На первых выездах было тяжело, но потом абстрагируешься от этого.

— В такой ситуации мотивация выбраться в КХЛ только повышается?

— Она всегда есть. Стремишься к самой высокой цели, о которой мечтал с детства, когда равнялся на кого-то. Только рад воспользоваться таким шансом.

— «Северсталь» строит хоккей от атаки: любит играть с шайбой, использует короткие передачи. С таким стилем прилетает немало контратак. Вы быстро привыкли?

— Когда я поехал в Белоруссию, там был примерно такой же хоккей. Играли почти без обороны. Мне так и говорили: «Сань, третий бросок подряд твой. На четвертый защитники успеют». Здесь получается играть. Я два года поварился в Белоруссии в открытом хоккее и привык.

— Заметили особенно опасных игроков в КХЛ?

— Такие ребята есть, у которых и бросок поставлен, и все действия четкие. Их тяжело предугадать. Помню первую буллитную серию с «Трактором». По игре вопросов нет. Ловишь, если успел занять позицию. Индивидуальное мастерство игроков особенно проявляется в ситуациях один на один. С вратарем могут разобраться, но в то же время и ты можешь остановить игрока.

Михаил Скрыль

 Тутберидзе высказалась по делу Валиевой. В истории фигуристки появилось еще одно обстоятельство
У Валиевой отберут 10 медалей. Кому они достанутся?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь