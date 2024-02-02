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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Юрова принес «Металлургу» победу над «Авангардом» в овертайме

«Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Авангард» со счетом 4:3.

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У магнитогорцев шайбы забросили Игорь Гераськин, Даниил Вовченко и Данила Юров, который сначала сравнял счет за 0,1 секунды до конца третьего периода, а затем в овертайме забил в пустые ворота.

В составе омичей отличились Райан Спунер, Иван Игумнов и Семен Чистяков.

После этого матча «Металлург» с 84 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Авангард» с 82 очками — на второй строчке.

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4:3ОТ
1:1, 1:2, 1:0
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