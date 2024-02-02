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Адмирал
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19:30
ЦСКА
СКА
12
19:30
Спартак
Автомобилист
30
19:00
Северсталь
Динамо Мн
42
19:00
Витязь
Локомотив
02
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21:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» пробилась в плей-офф КХЛ

«Северсталь» обыграла минское «Динамо» и пробилась в плей-офф КХЛ.

Северсталь
Динамо Мн
Локомотив
ВитязьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Северсталь"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обеспечила себе участие в Кубке Гагарина, одержав волевую победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 2.02.2024, 19:00

Северсталь4Динамо Мн2

Встреча, прошедшая в пятницу в Череповце, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу хозяев, уступавших по ходу игры в две шайбы. У победителей отличились Никита Рожков (23-я минута), Кирилл Пилипенко (39), Никита Седов (46) и Данил Аймурзин (53). У «Динамо» шайбы забросили Сэм Энэс (4) и Ник Меркли (22).

Форвард «Северстали» Дмитрий Моисеев провел 300-й матч в КХЛ.

Сталевары набрали 65 очков и стали недосягаемыми для «Куньлунь Ред Стар», «Сочи» и подмосковного «Витязя». Череповецкая команда стала седьмым участником Кубка Гагарина от Западной конференции после петербургского СКА, ярославского «Локомотива», московских «Спартака», «Динамо» и ЦСКА и нижегородского «Торпедо». «Северсталь» вышла в плей-офф КХЛ в четвертый раз подряд.

В другом матче дня ярославский «Локомотив» на выезде переиграл «Витязь» со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). У железнодорожников отличились Георгий Иванов (7) и Даниил Тесанов (20). Голкипер ярославцев Алексей Мельничук оформил пятый в карьере и первый в сезоне шатаут, отразив 18 бросков по своим воротам.

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