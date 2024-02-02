«Северсталь» пробилась в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обеспечила себе участие в Кубке Гагарина, одержав волевую победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккей КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 2.02.2024, 19:00 Северсталь 4 Динамо Мн 2

Встреча, прошедшая в пятницу в Череповце, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу хозяев, уступавших по ходу игры в две шайбы. У победителей отличились Никита Рожков (23-я минута), Кирилл Пилипенко (39), Никита Седов (46) и Данил Аймурзин (53). У «Динамо» шайбы забросили Сэм Энэс (4) и Ник Меркли (22).

Форвард «Северстали» Дмитрий Моисеев провел 300-й матч в КХЛ.

Сталевары набрали 65 очков и стали недосягаемыми для «Куньлунь Ред Стар», «Сочи» и подмосковного «Витязя». Череповецкая команда стала седьмым участником Кубка Гагарина от Западной конференции после петербургского СКА, ярославского «Локомотива», московских «Спартака», «Динамо» и ЦСКА и нижегородского «Торпедо». «Северсталь» вышла в плей-офф КХЛ в четвертый раз подряд.