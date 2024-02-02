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Спартак
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30
19:00
Северсталь
Динамо Мн
42
19:00
Витязь
Локомотив
02
17:00
Металлург Мг
Авангард
ОТ
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15:30
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Амур
Б
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22:32 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Спартак
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:0 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 5 639 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (30-я минута), Александр Пашин (32) и Никита Сусуев (35).

Морозов забросил первую шайбу после возвращения в состав. Нападающий 29 января провел первую встречу с ноября, когда получил травму. 18-летний Сусуев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, первый гол нападающий оформил также в ворота «Автомобилиста» 27 ноября.

В следующем матче «Спартак» 8 февраля на выезде сыграет с омским «Авангардом». «Автомобилист» 4 февраля в гостях встретится с московским ЦСКА.

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Спартак
3:0
0:0, 3:0, 0:0
Автомобилист
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