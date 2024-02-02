«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:0 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 5 639 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (30-я минута), Александр Пашин (32) и Никита Сусуев (35).

Морозов забросил первую шайбу после возвращения в состав. Нападающий 29 января провел первую встречу с ноября, когда получил травму. 18-летний Сусуев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, первый гол нападающий оформил также в ворота «Автомобилиста» 27 ноября.