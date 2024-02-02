СКА в шестой раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 9 232 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Воробьев (4-я минута) и Артем Земченок (53). У проигравших отличился Максим Мамин (26).
СКА и ЦСКА провели шестую личную встречу в текущем сезоне. Во всех играх победу одержала команда из Санкт-Петербурга.