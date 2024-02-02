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ЦСКА
СКА
12
19:30
Спартак
Автомобилист
30
19:00
Северсталь
Динамо Мн
42
19:00
Витязь
Локомотив
02
17:00
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Авангард
ОТ
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21:58 (мск), источник: ТАСС

СКА в шестой раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 9 232 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Воробьев (4-я минута) и Артем Земченок (53). У проигравших отличился Максим Мамин (26).

СКА и ЦСКА провели шестую личную встречу в текущем сезоне. Во всех играх победу одержала команда из Санкт-Петербурга.

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ЦСКА
1:2
0:1, 1:0, 0:1
СКА
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