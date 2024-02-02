Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо»
Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» в матче КХЛ.
Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» в матче КХЛ.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло в овертайме нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1,1:0) в пользу москвичей. В составе «Динамо» отличились Андрей Прибыльский (9-я минута) и Джордан Уил (65). За «Торпедо» шайбу забросил Бобби Линч (44).
В эпизоде с первой заброшенной шайбой результативную передачу оформил защитник «Динамо» Бреннан Менелл. Для 26-летнего хоккеиста набранное очко стало 39-м в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Он превзошел достижение Мэта Робинсона (38 очков в сезоне-2015/16) по очкам в одной «регулярке» и стал лидером по этому показателю среди защитников клуба.
«Динамо» (79 очков) идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (69 очков) идет пятым.