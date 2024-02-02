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19:30
Спартак
Автомобилист
30
19:00
Северсталь
Динамо Мн
42
19:00
Витязь
Локомотив
02
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Авангард
ОТ
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Б
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23:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо»

Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» в матче КХЛ.

Торпедо
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло в овертайме нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1,1:0) в пользу москвичей. В составе «Динамо» отличились Андрей Прибыльский (9-я минута) и Джордан Уил (65). За «Торпедо» шайбу забросил Бобби Линч (44).

В эпизоде с первой заброшенной шайбой результативную передачу оформил защитник «Динамо» Бреннан Менелл. Для 26-летнего хоккеиста набранное очко стало 39-м в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Он превзошел достижение Мэта Робинсона (38 очков в сезоне-2015/16) по очкам в одной «регулярке» и стал лидером по этому показателю среди защитников клуба.

«Динамо» (79 очков) идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (69 очков) идет пятым.

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1:2ОТ
0:1, 0:0, 1:0
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