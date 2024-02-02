Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо»

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1,1:0) в пользу москвичей. В составе «Динамо» отличились Андрей Прибыльский (9-я минута) и Джордан Уил (65). За «Торпедо» шайбу забросил Бобби Линч (44).

В эпизоде с первой заброшенной шайбой результативную передачу оформил защитник «Динамо» Бреннан Менелл. Для 26-летнего хоккеиста набранное очко стало 39-м в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Он превзошел достижение Мэта Робинсона (38 очков в сезоне-2015/16) по очкам в одной «регулярке» и стал лидером по этому показателю среди защитников клуба.