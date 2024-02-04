Сын Ковальчука уже забивает футбольному «Спартаку»! Наследник легенды играл в Бразилии и стал динамовцем

Источник: Соцсети

Как часто в новостные ленты попадают результаты футбольных матчей среди 14-летних мальчишек? Прямо скажем, не часто. Скорее это исключение из правил. А чтобы это еще было как-то связано с хоккеем — тем более редкость. Но когда речь идет о сыне Ильи Ковальчука, мимо пройти невозможно. Тем более Филипп, родившийся спустя 9 месяцев после чуда Квебека, где его отец стал главным героем финала с канадцами, сам по себе обладает нетривиальной биографией.

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Поводом вспомнить о наследнике Ильи Ковальчука стала новость о том, что он забил дебютный гол за академию футбольного «Динамо». Футболисты Академии им. Льва Яшина среди игроков 2009 года рождения со счетом 3:2 обыграли сверстников из «Спартака». Третий гол, по иронии, красно-белым забил Филипп Ковальчук — сын действующего хоккеиста «Спартака», олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира. Этот мяч стал для Филиппа первым в составе «Динамо».

«Загадывать не буду, но главное — все нравится, играет с удовольствием, с улыбкой и огромным желанием. На какой позиции? Бегает по краям, может в середине. А вообще он — правша, и любит атаковать с левого фланга. Смещается в центр с угрозой. Быстренький, выносливый, техничный. Готовим перспективу для сборной России», — рассказывал о сыне Илья Ковальчук.

И ведь про сборную России — это не фигура речи. Еще в сентябре 2023 года Филипп был вызван в состав юношеской сборной России для футболистов младше 14 лет. Вместе со сверстниками он принял участие в турнире развития в Минске, где соперниками российской команды были команды из Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Однако на тот момент Ковальчук-младший еще был игроком… бразильского «Коринтианс».

Как вообще сын известного российского хоккеиста оказался в Бразилии? Филипп занимался футболом в школе «Зенита», но то и дело семья Ковальчуков приезжала в Майами, где у них есть дом. И однажды на пляж приехали футболисты из «Коринтианс» — на турнир в Орландо. Они играли в футволей, то есть волейбол ногами. Они познакомились, тренер просмотрел младшего Кови и позвал к себе. На тот момент в Бразилии проходил Кубок Америки-2019. Илья с сыном посмотрели матчи турнира и решили попробовать.

Источник: Соцсети

Филипп называет своим любимым игроком Криштиану Роналду, мечтает играть в английской Премьер-лиге и выиграть «Золотой мяч». Но почему он уехал из Бразилии? Чемпионата, где даже в его возрасте высокий средний уровень, много техничных ребят и в целом есть шансы засветиться перед европейскими скаутами.

«14 лет — такой возраст, когда надо держать все нюансы под контролем. Подростки в Бразилии чуть раньше начинают заниматься непонятными делами. Так что надо быть рядом с сыном», — говорил Илья, когда его сын еще играл за «Коринтианс».

С тех пор 40-летний нападающий подписал контракт со «Спартаком», а значит больше не может навещать сына на другом континенте. Кажется, что переезд Филиппа тесно связан с карьерой отца. Но вот выбор «Динамо», а не «Спартака» может многих удивить.

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Сегодня об этом мало кто помнит, но и Ковальчук-старший начинал вовсе не в «Спартаке», а в «Динамо». Когда отец решился возить 10-летнего Илью из Твери в Москву, первой школой была динамовская. Там будущая легенда отыграла всего год. Повлияло несколько факторов. Юному Кови не давали творить в той мере, в которой он мог бы это делать соразмерно своему таланту.

Зато Юрий Борисов, тренер из школы «Спартака», видел его талант в полный рост и хотел поработать с перспективным парнишкой. Но главное, что спартаковским болельщиком был Валерий Ковальчук. Пойдет ли теперь Филипп Ковальчук по стопам отца, перейдя из «Динамо» в «Спартак»? Дед, будь он жив, был бы этому рад.