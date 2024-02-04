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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» потерпел седьмое поражение кряду, уступив в овертайме «Амуру» в домашнем матче

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал хабаровский «Амур».

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«Барыс» потерпел седьмое поражение кряду, уступив в овертайме «Амуру» в домашнем матче | Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей — 3:2 ОТ. Таким образом, хозяева потерпели уже седьмое поражение кряду.

В основное время команды победителя выявить не сумели, дважды поразив ворота друг друга. У «Барыса» отличились Роман Старченко и Аркадий Шестаков, а у хабаровчан забрасывали Алекс Бродхёрст и Ян Дрозг.

Уже на 16-й секунде овертайма гости сумели отличиться. Владислав Барулин принёс победу «Амуру» в этой игре.

«Амур», набрав 58 очков в 59 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова отстают на одно очко от нижнекамского «Нефтехимика» (59), который завтра, 5 февраля, сыграет на выезде с «Ладой». «Барыс» (45) — на последней, 12-й, строчке Востока.

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