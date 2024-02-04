«Барыс» потерпел седьмое поражение кряду, уступив в овертайме «Амуру» в домашнем матче | Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей — 3:2 ОТ. Таким образом, хозяева потерпели уже седьмое поражение кряду.

В основное время команды победителя выявить не сумели, дважды поразив ворота друг друга. У «Барыса» отличились Роман Старченко и Аркадий Шестаков, а у хабаровчан забрасывали Алекс Бродхёрст и Ян Дрозг.

Уже на 16-й секунде овертайма гости сумели отличиться. Владислав Барулин принёс победу «Амуру» в этой игре.