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17:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Уфе закончилась победой армейцев со счетом 4:3 (2:0, 2:0, 0:3). В составе гостей шайбы забросили Валентин Зыков (6-я минута), Василий Глотов (17), Сергей Толчинский (32) и Михаил Воробьев (34). У хозяев дубль оформил Александр Шаров (41, 46), еще один гол на счету Динара Хафизуллина (52), преодолевшего планку в 200 очков в КХЛ.

СКА одержал пятую победу подряд и с 83 очками в 59 матчах лидирует в таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» (79 очков, 59 матчей) идет третьим на Востоке.

В других матчах казахстанский «Барыс» дома в овертайме проиграл хабаровскому «Амуру» (2:3), китайский «Куньлунь» в гостях обыграл подмосковный «Витязь» (4:2).

Салават Юлаев
3:4
0:2, 0:2, 3:0
СКА
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