СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

Встреча в Уфе закончилась победой армейцев со счетом 4:3 (2:0, 2:0, 0:3). В составе гостей шайбы забросили Валентин Зыков (6-я минута), Василий Глотов (17), Сергей Толчинский (32) и Михаил Воробьев (34). У хозяев дубль оформил Александр Шаров (41, 46), еще один гол на счету Динара Хафизуллина (52), преодолевшего планку в 200 очков в КХЛ.