ЦСКА проиграл в серии буллитов в матче КХЛ

В основное время встреча завершилась со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились нападающие Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачев и Павел Карнаухов. У гостей голы забили форварды Данил Романцев, Сергей Широков, Стефан Да Коста и Алексей Бывальцев. Серия буллитов завершилась со счетом 2:0 в пользу «Автомобилиста».

31 января ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ. Таким образом, после 57 матчей ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков. Лидирует петербургский СКА с 79 очками.