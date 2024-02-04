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Автомобилист
Б
45
14:30
Салават Юлаев
СКА
34
14:00
Барыс
Амур
ОТ
23
14:00
Витязь
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20:48 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» победил московское «Динамо» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

Ярославская команда выиграла со счетом 4:3 после серии буллитов.

Динамо М
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Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 9 396 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Мартин Гернат (31-я минута), Даниил Бут (39) и Степан Никулин (51). Победный буллит на счету Никулина. У проигравших трижды отличился Седрик Пакетт (9, 14, 15).

«Локомотив» набрал 82 очка после 59 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 80 очками в 59 играх располагается на 3-й строчке Запада.

Динамо М
3:4Б
3:0, 0:2, 0:1, 0:0
Локомотив
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