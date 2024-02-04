«Локомотив» победил московское «Динамо» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3
Ярославская команда выиграла со счетом 4:3 после серии буллитов.
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Ярославская команда выиграла со счетом 4:3 после серии буллитов.
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 9 396 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Мартин Гернат (31-я минута), Даниил Бут (39) и Степан Никулин (51). Победный буллит на счету Никулина. У проигравших трижды отличился Седрик Пакетт (9, 14, 15).
«Локомотив» набрал 82 очка после 59 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 80 очками в 59 играх располагается на 3-й строчке Запада.