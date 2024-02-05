Три или пять? Сколько легионеров должно быть в российских клубах КХЛ

В КХЛ могут вернуть лимит в пять легионеров, сколько должно быть иностранцев в российских командах, мнение | Источник: Чемпионат.com

На прошедшей неделе в СМИ прошла информация о том, что 15 из 20 клубов КХЛ проголосовали за увеличение числа легионеров с трёх до пяти. Сама лига также отметила, что считает квоту в пять легионеров оптимальной.

Информация взорвала медиаполе, породив множество споров и дискуссий. Каждая из сторон приводит свои убедительные доводы в защиту своей позиции. И нет оснований предположить, что эти споры вообще утихнут, потому что, какой лимит бы в итоге ни утвердили, останутся довольные и недовольные.

Давайте разберём ситуацию с обеих сторон, поговорим о плюсах той и другой позиции, а уже после этого попробуем сделать какой-то вывод из всего сказанного.

Плюсы лимита в три легионера

Первый плюс, который приходит на ум и который в первую очередь проговаривают некоторые эксперты и управленцы, — возможность молодых игроков играть в основном составе, а также занимать ведущие роли в команде. Позиция заключается в том, что при наличии лимита в три легионера у молодых талантливых игроков появляется в разы больше возможностей проявлять себя, а в итоге мы получим готовых игроков для сборной, которые по возвращении на международную арену начнут давать результат.

Второй довод в защиту данной точки зрения заключается в том, что в связи с ситуацией в мире нет возможности приглашать качественных европейцев, потому что тех в случае приезда ждёт опала на родине. Складывается ощущение, что эта тенденция в ближайшие годы вряд ли поменяется, потому что к этому не благоволит как текущая политическая обстановка, так и образ мышления самих европейцев.

Либор Шулак

Третий довод в защиту данной позиции в том, что при меньшем лимите менеджерам приходится более кропотливо относиться к своей работе, выбирая по-настоящему качественных иностранцев, которые повышают общий уровень лиги. Грубо говоря, мы огораживаем себя от немастеровитых нахлебников, цель которых заключается исключительно в получении денег.

Плюсы лимита в пять легионеров

Главный плюс заключается в здоровой конкуренции. Как говорят защитники данного лимита, не имеет смысла искусственно вводить молодых игроков, потому что на дистанции никакого результата это не даст. Талант есть талант, он прорастёт при любом лимите, не должны два лишних иностранца в команде свести все перспективы сыграть на высоком уровне к нулю. К тому же при большем количестве мастеров в команде молодой парень сможет развиваться, впитывая опыт от легионера, поигравшего на уровне сильнейших лиг мира.

Второй плюс заключается в повышении конкурентоспособности от клубов из нижней половины турнирной таблицы, потому что далеко не всегда у них есть возможность играть своими воспитанниками или привлекать в команду молодых талантов, которые в нынешней обстановке ещё до 18-летия перебираются в гранды КХЛ. Действительно, по некоторым клубам лиги видно, как им не хватает несколько качественных иностранцев, чтобы бороться за более высокие позиции и быть в целом более конкурентоспособными. В общем говоря, такого разрыва при увеличении числа легионеров не будет.

Тэйлор Бек

Третий довод в защиту данной позиции не самый тривиальный: мы больше не увидим (или всё это сведётся к минимуму) выдачу российских паспортов налево и направо. Здесь типичная российская практика, которая существует с испокон веков: новый закон ратифицирован и вступил в законную силу? Будем думать не как его исполнять, а как безболезненно обойти. Именно это мы и получили в нынешнем сезоне, когда Менелл, Лайпсик и Ли получили российские паспорта, выдача которых сопровождалась протокольными речами о гордости и патриотизме.

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Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Стоит сразу оговориться, что автор придерживается второй позиции — в пользу увеличения лимита легионеров до пяти человек в составе. Поэтому перейдём к обсуждению плюсов в нынешнем лимите, которые таковыми, по сути, не являются.

Открыты все дороги к развитию молодёжи? Они и не будут закрыты при лимите в пять легионеров. Тут, скорее, просядут позиции тех, кто барахтался между КХЛ и ВХЛ, а сейчас получил место в третьем-четвёртом звеньях. К тому же нет уверенности, что молодой игрок, выросший в тепличных условиях, будет непременно давать результат в будущем, в том числе в сборной. Возьмём, например, Максима Шабанова из «Трактора». Кто-то действительно считает, что он бы не пробился в основной состав и не смог бы быть в нём на ведущих ролях? Почему же ему тогда не помешали Ткачёв, Бурдасов, Кравцов и другие российские звёзды?

Максим Шабанов

А вот второй довод с твёрдой позицией европейцев (или жертв пропаганды, судите, как хотите) является более весомым. Конечно, минимальные поползновения из Европы в нашу лигу мы точно увидим, однако глобально тенденция не поменяется точно. Но кто сказал, что нет североамериканцев, которые по уровню сопоставимы с хорошими европейцами, а то, может быть, и лучше? Вопрос остаётся открытым.

Третий довод, что снизившаяся квота помогает избавляться от иностранцев низкого уровня, выглядит чересчур натянутым. Да, не самых лучших легионеров стало меньше. Правда, как и хороших. Это чистая математика — и ничего больше.