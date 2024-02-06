Гонка за плей-офф продолжается и становится только ярче! Итоги дня в КХЛ

Результаты матчей КХЛ 5 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 6 февраля | Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

5 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился двумя матчами. Подводим итоги игр, в которых принимали участие претенденты на последнее место в плей-офф от Восточной конференции.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 5.02.2024, 18:00 Лада 2 Нефтехимик 4

Счёт в матче был открыт в первом периоде канадским нападающим «Нефтехимика» Жан-Себастьеном Ди. Уже к концу этого же игрового отрезка гости удвоили преимущество благодаря шайбе Дмитрия Соколова. На старте второго периода подопечные Олега Леонтьева довели счёт до крупного, забросив ещё две шайбы с разницей в одну минуту, — отличились Григорий Селезнёв и Александр Дергачёв. После этого в воротах «Лады» произошла замена — вместо Владислава Подъяпольского на льду появился Александр Трушков.

Лишь в середине третьего периода хоккеисты «Лады» смогли размочить счёт — отличился канадец Трой Джозефс. К концу встречи они сократили отставание до двух шайб усилиями Павла Куликова. В оставшееся время подопечные Олега Браташа сняли вратаря, однако спасти игру им так и не удалось.

В прошедшем матче Джозефс забросил 20-ю шайбу в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и побил клубный рекорд в КХЛ Никиты Филатова. В сезоне-2016/2017 Филатов забросил 19 шайб.

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 5.02.2024, 19:00 Ак Барс 1 Сибирь 4

Счёт в матче был открыт американским защитником «Ак Барса» Митчеллом Миллером, которому помог курьёзный рикошет от защитника «Сибири» в конце первого периода. За 21 секунду до конца первой двадцатиминутки хоккеисты гостей восстановили паритет — Энди Андреофф реализовал численное преимущество.

За 25 секунд до конца второго периода «Сибирь» вышла вперёд усилиями Георгия Белоусова, также отличившегося в большинстве. В середине третьего периода гости упрочили преимущество благодаря голу Алексея Яковлева, а в конце встречи Артём Михеев установил окончательный счёт матча — 4:1, поразив пустые ворота за три минуты до сирены.

По итогам игрового дня «Нефтехимик» укрепился на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ (61 очко), оторвавшись на три очка от занимающего девятую позицию «Амура» (58). При этом у хабаровского клуба имеется матч в запасе. В свою очередь, «Сибирь» вплотную приблизилась к «тиграм», набрав 57-е очко в нынешнем сезоне. Борьба за плей-офф продолжается и становится всё напряжённее.