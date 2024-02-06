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20:37 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Авангарда» Кравец назвал слова Ротенберга о нем оскорбительной неправдой

ОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Высказывания главного тренера СКА Романа Ротенберга о намерении соперника травмировать форварда петербургского клуба Сергея Толчинского по установке наставника омского «Авангарда» являются оскорбительной неправдой. Об этом журналистам заявил главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА завершилась победой команды из Омска со счетом 9:5. В конце второго периода Толчинский покинул лед после силового приема в исполнении Никиты Холодилина. Ротенберг после матча сказал, что Кравец во время работы в СКА давал задания таким образом выводить соперников из строя.

«К сожалению, мне не очень это приятно обсуждать. На протяжении своей хоккейной и тренерской карьеры мыслей заказывать драку, заставлять подраться с кем-то не было. Никогда не терпел подлость и не заставлял ее делать. Не знаю, откуда эти выдумки. Я работал в СКА, у меня уважительные отношения с сотрудниками клуба», — сказал Кравец.

«Эти слова — неправда, она оскорбительна для меня, как я считаю. Я тоже главный тренер, надо уважать соперника. Надеюсь, кто переживает за “Авангард”, на моей стороне. Драться можно, но подлости и гадости не было. И после того эпизода удаления не было “, — ответил главный тренер “Авангарда” на слова Ротенберга.

В следующем матче «Авангард» 8 февраля примет московский «Спартак».

Авангард
9:5
2:1, 1:2, 6:2
СКА
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