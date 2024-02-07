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Динамо Мн
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24
6.02
Витязь
Сочи
34
6.02
Металлург Мг
Адмирал
51
6.02
Салават Юлаев
ЦСКА
20
6.02
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СКА
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Хоккей. КХЛ. Все результаты
00:14 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы потерпели домашнее поражение от «Северстали»

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» не сумели порадовать болельщиков в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: ХК "Динамо" Минск

Во втором февральском поединке на родном льду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали череповецкую «Северсталь», которая недавно оформила выход в плей-офф КХЛ. Всего четыре дня назад команды встречались на площадки соперника, и тогда сильнее были «рыси» (4:2). В стартовой трети минского матча активнее действовали «зубры», однако, как это часто бывает, результативнее оказались гости. Первая шайба в ворота Алексея Колосова влетела на 6-й минуте, вторая — на 15-й, благо, за оставшееся до перерыва время форвард «Динамо» Сергей Кузнецов успел один гол отыграть.

В следующем игровом отрезке хоккеисты «Северстали» вновь нанесли два точных броска, но на этот раз хозяева не сумели ответить даже одним. Третий период «зубры» начинали при устрашающих цифрах 1:4 на табло, а также с другим голкипером — Колосова в воротах сменил Егор Вельмакин. Встряска в составе помогла минчанам довольно быстро: выход «один в ноль» реализовал Александр Волков. Увы, этот точный бросок оказался для «Динамо» последним в игре, финальная сирена вновь зафиксировала счет 4:2 в пользу череповчан. Следует отметить, что в этом матче «зубрам» из-за травм не смогли помочь лидеры команды Сэм Энас и Таннер Фриц.

Эта неудача стала для столичного клуба третьей в четырех последних встречах. За восемь игр до окончания регулярного чемпионата минчане располагаются на 8-м месте Западной конференции КХЛ, имея в активе 59 баллов. Чтобы оформить выход в плей-офф Кубка Гагарина, «Динамо» нужно набрать еще четыре очка либо дождаться поражений в ближайших матчах от преследователей в лице «Куньлуня» и «Сочи». Домашняя серия «зубров» завершится в четверг поединком против действующих чемпионов КХЛ из ЦСКА, встреча на «Минск-Арене» стартует в 19.30.

Динамо Мн
2:4
1:2, 0:2, 1:0
Северсталь
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