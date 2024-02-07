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00:43 (мск), источник: БЕЛТА

Квартальнов о поражении от «Северстали»: Были хорошие моменты, но не хватило мастерства

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги домашнего матча «зубров» против череповецкой «Северстали», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ХК "ДИНАМО-МИНСК"

Поединок «Динамо» и «Северстали» на «Минск-Арене» закончился победой гостей — 4:2, с таким же счетом череповчане обыграли минчан на своей площадке 2 февраля. В составе нашей команды сегодня забрасывали Сергей Кузнецов и Александр Волков. В этом матче минчане были вынуждены обходиться без ряда травмированных игроков, в том числе без лидеров Сэма Энаса, Таннера Фрица и Коди Керрана.

«Эта игра была похоже на ту, которую мы провели против “Северстали” несколько дней назад. Соперник был быстрее во многих моментах, они лучше двигали шайбу. Обидный первый гол в наши ворота, когда зашло от конька, нужно контролировать такие вещи. У нас тоже было несколько хороших моментов, где нужно было решать, но, к сожалению, мастерства не хватило. О плей-офф пока не думаем, да, мы оторвались от девятого места, но не смотрим в таблицу. Не нужно уповать на поражения других команд, нам надо улучшать свою игру и выигрывать матчи. На лед мы всегда выходим с мыслями о победе», — отметил Квартальнов.

Также специалист рассказал о непростой ситуации с травмами в команде. «У нас много травмированных хоккеистов, но я бы не стал на это списывать наши результаты. Да, это проблема, но свой шанс получают молодые ребята. Пока не хватает мастерства, но это можно компенсировать другими вещами. Дали сегодня отдохнуть Дмитрию Коробову, ждем возвращения в строй Романа Горбунова. Дмитрий Дерябин точно вылетел до конца сезона, Коди Керран, видимо, тоже. К сожалению, сейчас нет первой линии защиты. Будем ждать, но повторюсь, что должны себя реализовать молодые игроки».

Домашняя серия минского «Динамо» завершится матчем против московского ЦСКА 8 февраля.

Динамо Мн
2:4
1:2, 0:2, 1:0
Северсталь
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