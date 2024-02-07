Новый провал ЦСКА и мощное обострение борьбы за первое место! Итоги дня в КХЛ
Московское «Динамо» воспользовалось осечкой СКА, а «Торпедо» прервало длинную серию поражений.
Московское «Динамо» воспользовалось осечкой СКА, а «Торпедо» прервало длинную серию поражений.
6 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей. Кратко рассказываем о каждом из них.
«Авангард» и СКА забросили на двоих 14 шайб. Этот матч стал самым результативным для обеих команд в истории КХЛ. СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб за один матч.
Предыдущий рекорд СКА был зафиксирован в матче с «Югрой» 23 сентября 2016 года. Тогда команды на двоих забросили 13 шайб, а петербургский клуб праздновал победу со счётом 9:4.
Предыдущий рекорд «Авангарда» был зафиксирован в матче с «Витязем» 8 сентября 2014 года. Тогда команды на двоих забросили 13 шайб, а омский клуб одержал победу со счётом 8:5.
Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол был забит лишь на 55-й минуте — с передачи Егора Коршкова в большинстве отличился Владислав Барулин. Второй гол за минуту до конца игры в пустые ворота забил Дмитрий Шевченко с передач Яна Дрозга и Александра Хохлачёва.
Благодаря этой победе «Амур» вплотную приблизился к зоне плей-офф. Хабаровчане сейчас занимают девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от «Нефтехимика» лишь на одно очко при равном количестве матчей.
Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. Первый гол был забит лишь на 55-й минуте, когда отличился нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передач Александра Шарова и Данила Башкирова. Вторую шайбу уфимцы забросили в пустые ворота при игре в меньшинстве — голом с передачи вратаря Александра Самонова отметился Никита Зоркин. Армейцы так и не смогли распечатать ворота Самонова, который оформил «сухой» матч.
Голы за «Металлург» забивали Никита Михайлис, Никита Гребёнкин, Роман Канцеров, Павел Акользин и Максим Карпов. Единственный гол в составе дальневосточников забил Антон Берлёв.
Голом и результативной передачей отметился нападающий «Сочи» Матвей Мичков. Канадский защитник сочинцев Джесси Грэм забил гол и отдал результативную передачу. Отметим два ассиста вратаря «Сочи» Михаила Бердина. Дублем в составе «Витязя» отметился нападающий Александр Дарьин.
Первый гол на шестой минуте матча забил защитник «Северстали» Кристиан Ярош. Череповчане удвоили преимущество на 15-й минуте благодаря голу Михаила Ильина. За несколько секунд до конца первого периода минчане сократили отставание в счёте благодаря голу Сергея Кузнецова.
«Северсталь» забила два безответных гола во втором периоде — сначала отличился Никита Рожков, затем забил Никита Седов. На старте третьего периода минчане забросили вторую шайбу — отличился Александр Волков, но на большее хозяев не хватило.
Хет-триком в составе «Динамо» отметился нападающий Джордан Уил. Форвард бело-голубых Никита Гусев отметился двумя результативными передачами и превзошёл достижение Вадима Шипачёва (77 очков в сезоне-2021/2022) по очкам в одном сезоне КХЛ.
В составе «Автомобилиста» дубль оформил нападающий Брукс Мэйсек. Забил гол и результативный пас отдал форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Отчаянный штурм ворот Максима Моторыгина в концовке матча результата не принёс, приведя лишь к голу капитана «Динамо» Андрея Миронова в пустые ворота.
Благодаря этой победе московское «Динамо» сократило до одного очка отставание от СКА в борьбе за первое место в Западной конференции.
Первый гол на 24-й минуте матча забил Егор Виноградов, которому ассистировали Владислав Фирстов и Игорь Ларионов. Удвоил преимущество хозяев на 32-й минуте Андрей Белевич, которому ассистировал Никита Шавин.
«Трактор» сократил отставание в счёте благодаря голу Джека Родевальда в середине третьего периода с передачи Михаила Котляревского. Финальный штурм ворот в исполнении челябинцев привёл лишь к пропущенному голу в пустые ворота, автором которого стал Кирилл Воронин. «Торпедо» прервало пятиматчевую серию неудач.