Два хоккеиста пополнили список травмированных минского «Динамо»
Лучший бомбардир минского «Динамо» Сэм Энас попал в список травмированных, об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Лучший бомбардир минского «Динамо» Сэм Энас попал в список травмированных, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Также травму получил форвард Егор Бориков.
Оба хоккеиста получили травмы в недавних матчах регулярного чемпионата КХЛ.
В списке травмированных минского «Динамо» до сих пор остаются: Виталий Пинчук, Александр Суворов, Бретт Ричи, Дмитрий Дерябин, Никита Смирнов, Иван Секерин.