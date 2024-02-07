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7 февраля, источник: Sport24

Два хоккеиста пополнили список травмированных минского «Динамо»

Лучший бомбардир минского «Динамо» Сэм Энас попал в список травмированных, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Два хоккеиста пополнили список травмированных минского «Динамо» | Источник: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Также травму получил форвард Егор Бориков.

Оба хоккеиста получили травмы в недавних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В списке травмированных минского «Динамо» до сих пор остаются: Виталий Пинчук, Александр Суворов, Бретт Ричи, Дмитрий Дерябин, Никита Смирнов, Иван Секерин.

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