«Спартак» на выезде обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ансель Галимов (2-я минута), также отличились Шэйн Принс (6), Дмитрий Вишневский (11), Александр Беляев (34) и Максим Цыплаков (55), для которого эта шайба стала 30-й в сезоне. У хозяев дублем отметился Рид Буше (39, 41), голом и двумя передачами отметился Райан Спунер (49).

Цыплаков стал вторым игроком «Спартака» в текущем регулярном чемпионате, забросившим 30 и более шайб. У Николая Голдобина на данный момент 34 гола. Это третий случай в истории, когда два игрока одного клуба забрасывали минимум 30 шайб за одну «регулярку». Первыми стали хоккеисты «Ак Барса» Алексей Морозов (32) и Данис Зарипов (34) в сезоне-2008/09, затем игроки СКА Илья Ковальчук (32) и Евгений Дадонов (30) в сезоне-2016/17.