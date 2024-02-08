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21:56 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ, уступив минскому «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу белорусской команды.

Динамо Мн
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Источник: ХК "Динамо Минск"

ТАСС, 8 февраля. Московский ЦСКА со счетом 1:4 на выезде уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Минск-Арене» в присутствии 13 901 зрителя.

В составе «Динамо» шайбы забросили Александр Волков (30-я минута), Даниил Сотишвили (31, 32) и Никита Пышкайло (58). У ЦСКА отличился Максим Мамин (45). Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров с 24 января из-за болезни пропускает матчи своих подопечных.

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд. Последнюю на сегодняшний день победу московские армейцы одержали 31 января в домашнем матче против нижегородского «Торпедо» (3:2).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА с 66 очками в 61 матче занимает седьмое место, «Динамо», набрав 61 очко в 61 игре, идет восьмым. Обе команды проведут следующие матчи 11 февраля на выезде: ЦСКА встретится с подмосковным «Витязем», «Динамо» — с череповецкой «Северсталью».

В других матчах игрового дня тольяттинская «Лада» дома уступила хабаровскому «Амуру» (0:1 после серии буллитов), казанский «Ак Барс» на своей площадке победил челябинский «Трактор» (2:1), «Северсталь» на выезде проиграла «Витязю» (1:2 в овертайме), владивостокский «Адмирал» в гостях оказался сильнее ярославского «Локомотива» (2:1).

Динамо Мн
4:1
0:0, 3:0, 1:1
ЦСКА
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