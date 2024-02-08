Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:00
Айлендерс
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Вегас
Хоккей. КХЛ
8.02
Динамо Мн
ЦСКА
41
Хоккей. КХЛ
8.02
Ак Барс
Трактор
21
Хоккей. КХЛ
8.02
Локомотив
Адмирал
12
Хоккей. КХЛ
8.02
Витязь
Северсталь
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
8.02
Лада
Амур
Б
01
Хоккей. КХЛ
8.02
Авангард
Спартак
35
Хоккей. КХЛ
8.02
Барыс
СКА
Б
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
8.02
Динамо Мн
ЦСКА
41
8.02
Ак Барс
Трактор
21
8.02
Локомотив
Адмирал
12
8.02
Витязь
Северсталь
ОТ
21
8.02
Лада
Амур
Б
01
8.02
Авангард
Спартак
35
8.02
Барыс
СКА
Б
12
7.02
Локомотив
Сибирь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
8 февраля, источник: Чемпионат.com

«Локомотив» снова проиграл аутсайдеру, ЦСКА не выходит из кризиса. Итоги дня в КХЛ

«Амур» выбрался на восьмое место Востока, «Барыс» потерял шансы на плей-офф.

Динамо Мн
ЦСКА
Витязь
Северсталь
Локомотив
Адмирал
Ак Барс
Трактор
Лада
Амур
Барыс
СКА
Авангард
СпартакКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Результаты матчей КХЛ 8 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 9 февраля | Источник: Чемпионат.com

8 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился семью матчами. Подводим итоги игр.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 8.02.2024, 16:30

Авангард3Спартак5

«Авангард», кажется, оставил слишком много сил в игре с СКА — кроме того, у «Спартака» было несколько лишних дней отдыха. Из-за этого московские гости повели 3:0 уже в середине первого периода и заставили «ястребов» поменять вратаря. «Авангард», впрочем, смог организовать камбэк, и дубль Рида Буше помог сократить отставание до минимума. Впрочем, у «Спартака» был свой суперснайпер: 30-я шайба Максима Цыплакова поставила точку в игре.

Во время загрузки произошла ошибка.
Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 8.02.2024, 16:30

Барыс1СКА2Б

СКА тоже оставил немало сил в Омске и 59 минут не мог пробить ворота Эдди Паскуале в Астане, отличившись лишь вшестером на последней минуте. Малорезультативный матч скрасила удивительная серия буллитов, где команды забили 9 бросков из 12. Точнее оказался СКА, а «Барыс» первым на Востоке теряет математические шансы на плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.
Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 8.02.2024, 18:00

Лада0Амур1Б

Пожалуй, встреча «Лада» — «Амур» была тем матчем, где можно было вообразить 0:0 в основное время — так оно и получилось. Хабаровчане несколько раз в овертайме снимали вратаря, но безуспешно: впрочем, «Амур» был сильнее в серии буллитов и как минимум на день поднялся на восьмое место Востока.

Во время загрузки произошла ошибка.
Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 8.02.2024, 19:00

Ак Барс2Трактор1

Матч в Казани, как и почти весь игровой день, получился «низовым». Играющий довольно анархически «Трактор» смог забросить лишь одну шайбу: в последних четырёх матчах команда Алексея Заварухина стабильно отличается по минимуму. У «Ак Барса» же забили работяги: победный гол на счету Артёма Лукоянова, который до этого поддел Виталия Кравцова во флеш-интервью.

Во время загрузки произошла ошибка.
Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 8.02.2024, 19:00

Локомотив1Адмирал2

«Локомотив» в этом сезоне занимается робингудством: сложно представить команду, которая отдала бы больше очков аутсайдерам. Ярославцы проиграли и «Сочи», и «Витязю», а теперь и «Адмиралу». Статистика в пользу команды Никитина: 42−17 по броскам, 24 минуты в зоне атаки против шести у соперника, но на одну шайбу больше забросил «Адмирал». Ярославские болельщики могут утешать себя тем, что их самых неудобных соперников в плей-офф не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 8.02.2024, 19:00

Витязь2Северсталь1ОТ

«Северсталь» играла в Балашихе против окончательно утратившего шансы на плей-офф «Витязя» без заболевшего Андрея Козырева. Кажется, без главного тренера череповецкая молодёжь утратила частичку задора, потому что «Северсталь» забила лишь раз и в целом имела меньше моментов, чем соперник. Дублем у «Витязя» отметился Скотт Уилсон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 8.02.2024, 19:30

Динамо Мн4ЦСКА1

ЦСКА, кажется, окончательно закопался на седьмой позиции в таблице. Перестановки от временно исполняющего обязанности главного тренера Равиля Якубова пока никак не помогают: оборона ЦСКА и Иван Федотов продолжают ошибаться. Минское «Динамо», которое перед плей-офф набрало отличный ход, забросило три шайбы за три минуты и фактически прибило соперника: хоть и с восьмого места, но команда Дмитрия Квартальнова будет сложным противником.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь