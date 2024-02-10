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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» побеждает за секунду до конца игры, молодёжь тащит «Торпедо». Итоги дня в КХЛ

Борьба за восьмое место на Востоке становится всё более запутанной.

Сибирь
Нефтехимик
Сочи
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Результаты матчей КХЛ 9 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь на 10 февраля | Источник: ЭЛЬВИРА САЛИМОВА, PHOTO.KHL.RU

9 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось два матча. Кратко подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 9.02.2024, 19:00

Нефтехимик1Сибирь2ОТ

Если верить инсайдерам, и у «Нефтехимика», и у «Сибири» за победу руководители обещали повышенные премиальные. Как и ожидалось, матч двух команд, которые бьются за восьмое место в плей-офф, был упорным: получше выглядела команда из Нижнекамска, но Антон Красоткин не раз спасал «Сибирь». У сибирской команды героем стал Энди Андреофф, оформивший дубль и забивший победную шайбу за секунду до конца овертайма. «Сибирь» пока отстаёт от восьмого места, но судьба четырёх очков всё ещё непонятна: заседание палаты ФХР и КХЛ перенесено на понедельник.

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КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 9.02.2024, 19:00

Торпедо5Сочи3

Несмотря на то, что «Торпедо» в последних матчах попало в яму, а «Сочи» слегка подсластил концовку очередного провального сезона, фаворитом оставалась команда Игоря Ларионова. Тренер «Торпедо» свёл в одном звене 18-летних Кирилла Свищёва и Никиту Артамонова — второй отметился дублем. Кроме того, пятый гол нижегородцев на счету 19-летнего игрока сборной Казахстана Дмитрия Бреуса. «Сочи» от потери математических шансов на плей-офф отделяет один матч: не помог и гол Матвея Мичкова.

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