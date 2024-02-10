«Сибирь» побеждает за секунду до конца игры, молодёжь тащит «Торпедо». Итоги дня в КХЛ

Если верить инсайдерам, и у «Нефтехимика», и у «Сибири» за победу руководители обещали повышенные премиальные. Как и ожидалось, матч двух команд, которые бьются за восьмое место в плей-офф, был упорным: получше выглядела команда из Нижнекамска, но Антон Красоткин не раз спасал «Сибирь». У сибирской команды героем стал Энди Андреофф, оформивший дубль и забивший победную шайбу за секунду до конца овертайма. «Сибирь» пока отстаёт от восьмого места, но судьба четырёх очков всё ещё непонятна: заседание палаты ФХР и КХЛ перенесено на понедельник.