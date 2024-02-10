Хоккеист Голдобин установил рекорд «Спартака» по количеству очков за сезон

ТАСС, 10 февраля. Нападающий Николай Голдобин стал абсолютным рекордсменом московского хоккейного клуба «Спартак» по количеству набранных очков за один сезон.

В гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казахстанского «Барыса» Голдобин отметился заброшенной шайбой и передачей и довел количество очков до 72 (35 голов + 37 передач) в 61 матче. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кожевникову, который завершил сезон-1981/82 чемпионата СССР с 71 очком (43+28) в 47 матчах.