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16:28 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Голдобин установил рекорд «Спартака» по количеству очков за сезон

В матче против «Барыса» нападающий набрал 72-е очко, побив рекорд Александра Кожевникова, установленный в сезоне-1981/82.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

ТАСС, 10 февраля. Нападающий Николай Голдобин стал абсолютным рекордсменом московского хоккейного клуба «Спартак» по количеству набранных очков за один сезон.

В гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казахстанского «Барыса» Голдобин отметился заброшенной шайбой и передачей и довел количество очков до 72 (35 голов + 37 передач) в 61 матче. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кожевникову, который завершил сезон-1981/82 чемпионата СССР с 71 очком (43+28) в 47 матчах.

После гола Голдобина счет стал 4:1 в пользу «Спартака». Идет середина третьего периода.

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