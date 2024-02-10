«Барыс» и «Спартак» забросили пять шайб в матче КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В первом периоде «красно-белые» дважды огорчили астанчан: отличились Александр Пашин (девятая минута) и Максим Цыплаков (15).

Во втором периоде соперники обменялись голами: на 23-й минуте Ансель Галимов увеличил отрыв «Спартака», а спустя три минуты отличился Кирилл Савицкий — 1:3.

Итог матча в заключительном периоде на 46-й минуте подвел Николай Голдобин.

Следующий матч «Барыс» проведет 13 февраля во Владивостоке против местного «Адмирала».