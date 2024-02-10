Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Локомотив
22
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
21:00
Монреаль
Даллас
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Спартак
14
Хоккей. НХЛ
23:30
Бостон
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
11.02
Флорида
Колорадо
Хоккей. НХЛ
11.02
Виннипег
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
11.02
Каролина
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
11.02
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
11.02
Оттава
Торонто
Хоккей. НХЛ
11.02
Филадельфия
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
11.02
Нэшвилл
Аризона
Хоккей. НХЛ
11.02
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Эдмонтон
35
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Рейнджерс
ОТ
34
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
21
14:00
Барыс
Спартак
14
9.02
Нефтехимик
Сибирь
ОТ
12
9.02
Торпедо
Сочи
53
8.02
Динамо Мн
ЦСКА
41
8.02
Ак Барс
Трактор
21
8.02
Локомотив
Адмирал
12
8.02
Витязь
Северсталь
ОТ
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» и «Спартак» забросили пять шайб в матче КХЛ

Столичный «Барыс» уступил московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Барыс
СпартакКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В первом периоде «красно-белые» дважды огорчили астанчан: отличились Александр Пашин (девятая минута) и Максим Цыплаков (15).

Во втором периоде соперники обменялись голами: на 23-й минуте Ансель Галимов увеличил отрыв «Спартака», а спустя три минуты отличился Кирилл Савицкий — 1:3.

Итог матча в заключительном периоде на 46-й минуте подвел Николай Голдобин.

Следующий матч «Барыс» проведет 13 февраля во Владивостоке против местного «Адмирала».

«Спартак» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 62 матчах. «Барыс» располагается на 12-й строчке в таблице «Востока», имея в активе 46 очков после 61 игры.

Барыс
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Спартак
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь