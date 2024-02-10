«Барыс» и «Спартак» забросили пять шайб в матче КХЛ
Столичный «Барыс» уступил московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Столичный «Барыс» уступил московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
В первом периоде «красно-белые» дважды огорчили астанчан: отличились Александр Пашин (девятая минута) и Максим Цыплаков (15).
Во втором периоде соперники обменялись голами: на 23-й минуте Ансель Галимов увеличил отрыв «Спартака», а спустя три минуты отличился Кирилл Савицкий — 1:3.
Итог матча в заключительном периоде на 46-й минуте подвел Николай Голдобин.
Следующий матч «Барыс» проведет 13 февраля во Владивостоке против местного «Адмирала».
«Спартак» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 62 матчах. «Барыс» располагается на 12-й строчке в таблице «Востока», имея в активе 46 очков после 61 игры.