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17:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Ак Барсом» в «зелёном дерби»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс».

Салават Юлаев
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«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Ак Барсом» в «зелёном дерби» | Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась волевой победой хозяев — 2:1.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода нападающим гостей Артёмом Галимовым. Лишь в середине следующего игрового отрезка хозяева сумели восстановить паритет, реализовав большинство усилиями Александра Хмелевски. В третьем периоде «Салават Юлаев» вышел вперёд в счёте вновь реализовав численное преимущество на льду — шайба на счету Даниила Огирчука. Этот гол и стал заключительной в матче.

Эта была шестая и заключительная очная встреча команд в нынешнем регулярном чемпионате. В сезонной серии сильнее оказались подопечные Виктора Козлова — 4−2 (3:2, 2:4, 3:1, 1:0, 2:3 и 2:1).

Салават Юлаев
2:1
0:1, 2:0, 0:0
Ак Барс
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