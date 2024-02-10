«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Ак Барсом» в «зелёном дерби»

Счёт в матче был открыт в середине первого периода нападающим гостей Артёмом Галимовым. Лишь в середине следующего игрового отрезка хозяева сумели восстановить паритет, реализовав большинство усилиями Александра Хмелевски. В третьем периоде «Салават Юлаев» вышел вперёд в счёте вновь реализовав численное преимущество на льду — шайба на счету Даниила Огирчука. Этот гол и стал заключительной в матче.