Убить дракона? Будущее китайского проекта в КХЛ становится совсем загадочным
Сезон «Куньлуня» был сломан ради сборной, но теперь сборная Китая обходится без него. Что будет делать клуб?
Сезон «Куньлуня» был сломан ради сборной, но теперь сборная Китая обходится без него. Что будет делать клуб?
Прямо сейчас сборные третьего ранга сражаются за путёвку на Олимпиаду — точнее, даже не за путёвку, а за право поиграть в финальном этапе турниров, где они будут разыгрываться. Сборная Китая шансы на проход дальше фактически уже потеряла: из четвёрки команд борьбу продолжает только одна, а китайцы получили 1:10 от сборной Великобритании. Можно было бы опять прокричать о падающем уровне КХЛ, но ни одного игрока «Куньлуня» в этой команде нет.
Всё это выглядит максимально удивительно. На старте сезона у «Куньлуня» был самый жёсткий календарь в лиге, команда постоянно играла через день: например, с 1 по 7 октября провела пять матчей. Всё это объяснялось необходимостью участия в олимпийской квалификации, под которую было выделено особое окошечко в календаре — но оно, как оказалось, не пригодилось. Теперь, конечно, можно услышать вопросы: а ради чего мы терпели явно неконкурентоспособный клуб, который ещё и четыре года играет в чужих Мытищах, собирая крошечную аудиторию?
Как оказалось, недовольны этой ситуацией и в команде. Сотрудник «Куньлуня», который ведёт телеграм-канал клуба, оставил от имени клубного медиа несколько показательных комментариев в других каналах: «На момент составления календаря КХЛ наша Родина ставила нам задачи: надо натурализовать и наиграть игроков для сборной, игроки должны иметь возможность прибыть в феврале в Кардифф для участия в олимпийском отборе. Мы обе задачи выполнили, подготовили им игроков, ценой своих результатов и всего сезона в целом сделали себе убийственный календарь. Мы свой долг за три года отдали. Двигаемся дальше».
Кроме того, канал «Куньлуня» подтвердил слухи, которые ходили несколько лет назад. Весной 2021-го китайский клуб имел на руках договорённость с опытнейшим Кари Ялоненом, который уже подписал контракт с командой, но через месяц соглашение было расторгнуто. Под финского тренера должны были приехать не только крутые финские игроки, но и интересная молодёжь, в том числе будущий первый номер драфта Юрай Слафковски. Однако всё это переиграли ради Олимпиады, куда отправился более-менее наигранный до этого костяк игроков.
На олимпийскую квалификацию-2024 в итоге поехали почти исключительно игроки из загадочной местной лиги, по которой нет даже открытой статистики. Нет даже более-менее знакомых нам Руди Ина из первого сезона «Куньлуня», полюбившегося многим за имя Ху Яна или многих местных игроков из того самого олимпийского состава-2022.
На фоне не особо интересных местных игроков выделяется главный тренер. Китай тренирует… этнический грек из Канады, Спирос Анастасиадис. Его хоккейная биография — настоящий праздник, просто следите за руками:
Параллельно Анастасиадис кочевал по американским лигам, поменяв за 14 лет восемь мест работы. Сейчас он скаут «Манитобы» из АХЛ и в этом статусе в декабре дал интервью сайту лиги. Разумеется, в России его никто не читал — а нынешняя ситуация уже была там описана. «В местном хоккее происходят перемены: на Олимпиаду они привлекли игроков китайского происхождения, а теперь снова привлекают местных уроженцев», — говорил Анастасиадис, после чего последовали ритуальные слова про «вызов» и то, что начинать приходится почти с нуля (в оригинале «ground level»).
Это интервью подтверждает, что нынешний состав сборной Китая — не временная прихоть, комплектоваться «лаоваями» даже с правильными корнями местные власти больше не хотят. В принципе, у нас могли закрасться подозрения ещё из-за того, что в этом составе «Куньлуня» не было ни одного игрока непосредственно из Китая. Впрочем, политика «Ред Стар» всё равно была направлена на поиск игроков с корнями: например, они подписали бывшего игрока Гарвардского университета Остина Вона, который уровень лиги не потянул.
Эта ситуация — хороший повод задуматься о статусе и будущем «Куньлуня» в целом. Теперь клуб явно сам по себе, а сборная сама — по себе. Деньги, если верить каналу клуба, снова даёт местный бизнесмен Билли Нгок, который остаётся фигурой загадочной, но хоккеисты команды не раз упоминали о том, что владелец серьёзно их мотивирует. Зарплатный бюджет клуба, по данным «СЭ», составляет почти 600 млн рублей — деньги для китайского бизнеса вряд ли неподъёмные, поэтому чисто финансовых проблем у клуба быть не должно.
Вопрос только в позиционировании. Свой последний на данный момент матч в родной стране клуб сыграл 24 января 2020-го: потом последовал коронавирус, затруднивший поездки в Китай и обрушивший всю клубную систему китайцев в ВХЛ и МХЛ. Однако держать команду в Мытищах спустя четыре года после эпидемии уже не имеет никакого смысла. Конечно, местная фан-группировка «Ред Стар» выглядит мило и уютно, навевая аналогии с подземельями английского футбола, однако в большинстве матчей команда не собирает и тысячи зрителей на трибунах, сильно роняя среднюю посещаемость лиги.
В спортивном плане всё не лучше: за исключением первого сезона, «Куньлунь» не попадал в восьмёрку — и прямо сейчас это самая длинная серия КХЛ без попаданий плей-офф, даже бедствующий «Амур» играл в Кубке Гагарина после этого. При этом более-менее конкурентной команда была лишь в сезоне-2019/2020, где отстала от зоны плей-офф на четыре очка (теперь разрыв — 13 баллов). Сейчас никакими «интересами сборной» эту ситуацию прикрыть не получится: клуб и национальная команда окончательно разорвали связь.
Комментарии канала «Куньлуня» вряд ли можно считать официальной позицией клуба на сто процентов, но это довольно чёткий индикатор того, что в следующем сезоне ситуация изменится. Ждать, что «Ред Стар» снимутся с чемпионата, не стоит: они нужны лиге, международность которой после 2022-го получила огромный удар — да и спортивное сотрудничество России и Китая теперь приобретает характер особый.
Жизнь «Куньлуня» все эти годы напоминала любимый анекдот Валерия Газзаева: виртуально у нас есть играющий на арене Олимпиады топ-клуб, который собирает огромную аудиторию, а в реальности — аутсайдер лиги, который каждый год тасует состав и собирает менее тысячи зрителей в Мытищах. Ключевое слово, которое все эти годы характеризует китайский хоккей и попытки его оживить — «потенциал». Его раскрыть не удалось даже НХЛ: предсезонные матчи ещё перед ковидом провалились, перекупщики отдавали билеты с огромной скидкой из-за отсутствия интереса.
Нам же остаётся только проявлять оптимизм. Судя по всему, «Куньлунь» — это праздник, который всегда с тобой, и теперь есть только надежда на то, что вектор развития клуба будет правильным. КХЛ на четвёртый год жизни с потолком зарплат почти избавилась от клубов, которые ни на что не претендуют, ещё летом.
Автор: Родион Власов