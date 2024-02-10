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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Голдобин побил рекорд 1982 года, «Салават» сильнее в «зелёном дерби». Итоги дня в КХЛ

«Северсталь» выиграла без Андрея Козырева.

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Результаты матчей КХЛ 10 февраля, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 11 февраля | Источник: Чемпионат.com

10 февраля в расписании игрового дня КХЛ было три матча. Коротко подводим их итоги.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 10.02.2024, 14:00

Барыс1Спартак4

Два дня назад «Барыс» первым на Востоке потерял шансы на попадание в плей-офф, проиграв СКА, а сегодня ожидаемо не смог ничего противопоставить «Спартаку» и продлил серию поражений до 10 игр. В состав красно-белых сегодня вернулись после травм Егор Филин и Михаил Мальцев — и первый сразу же поучаствовал в заброшенной шайбе, ассистировав Александру Пашину в первом периоде. Вскоре Максим Цыплаков, которым уже вовсю интересуются в НХЛ, реализовал большинство. Отметим также и одного из ассистентов Ивана Морозова — нападающий набирает очки в каждом матче после травмы, которая выбила его из строя на два с половиной месяца.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а в третьем Николай Голдобин установил окончательный счёт и новый рекорд «Спартака» по набранным очкам за сезон — уже 72 (35+37) очка за 61 игру. Прежнее достижение принадлежало легенде «Спартака» Александру Кожевникову, набравшему 71 (43+28) балл за 47 матчей в сезоне-1981/1982 — 42 года назад!

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 10.02.2024, 14:30

Салават Юлаев2Ак Барс1

Заключительное «зелёное дерби» осталось за «Салаватом Юлаевым», как и вся регулярная серия с «Ак Барсом» (4−2). Счёт открыл нападающий казанцев Артём Галимов, для которого этот матч стал юбилейным 300-м в КХЛ.

Однако во втором периоде уфимцы в очередной раз продемонстрировали характер и отыгрались. «У нас такой сезон, что мы, кажется, ещё лучше играем, когда проигрываем. У нас хороший характер, есть лидеры, кто берёт игру на себя, когда мы проигрываем», — сказал после игры Александр Хмелевски, который сегодня повторил личный рекорд по заброшенным шайбам в одной регулярке КХЛ (26). Чётко сработало большинство хозяев — Хмелевски сравнял счёт, а неожиданным героем Уфы выступил Даниил Огирчук. Для 24-летнего нападающего эта шайба стала всего лишь третьей в КХЛ, но какой важной!

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Хоккей

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 10.02.2024, 17:00

Северсталь3Локомотив2Б

«Северсталь» дала отдохнуть ряду ключевых игроков, таких как Коростелёв и Пилипенко, но и без них справилась с «Локомотивом». Причём в воротах дебютировал в КХЛ 19-летний Григорий Волков (отразивший в итоге 16 из 18 бросков). Первый период прошёл в равной борьбе, но хозяева открыли счёт усилиями Никиты Рожкова, а во втором периоде уже полностью доминировали в атаке (перевес по броскам был 12−3!). Тем не менее, первый же бросок «Локомотива» в створ за период пришёлся точно в цель. Череповчане продолжили наседать на ворота Даниила Исаева и незадолго до перерыва вновь вышли вперёд, но тут же пропустили, не дотерпев 17 секунд до сирены.

В третьем периоде игра успокоилась, и основное время, а потом и овертайм завершились не выявило победителя. На буллиты вышел ворота «Северстали» вышел защищать Александр Самойлов, он пропустил только от один раз. Решающий бросок «Северстали» — на счету Александра Скоренова. Череповчане продолжают набирать очки (на данный момент — три из четырёх), пока главный тренер Андрей Козырев отсутствует на скамейке по состоянию здоровья.

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