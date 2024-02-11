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19:47 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы проиграли «Северстали» в гостевом матче КХЛ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Северсталь
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Источник: БЕЛТА

Первую остановку подопечные Дмитрия Квартальнова сделали в Череповце, где «зубров» принимала местная «Северсталь», ранее победившая «Динамо» во всех трех очных матчах этого сезона. Стартовая треть поединка не запомнилась практически ничем, основные события развернулись уже во втором периоде. Голевую атаку минчане соорудили всего через шесть секунд после его начала: Владислав Кодола выиграл вбрасывание, Ник Меркли бросил по воротам, а Александр Волков здорово сработал на добивании.

Однако хозяев эта неудача не смутила: восемь минут спустя «Северсталь» сравняла цифры, а незадолго до ухода на второй перерыв вышла вперед — 2:1. В заключительной трети соперники обменялись заброшенными шайбами, в составе минчан отличился Роман Горбунов. Гол гостей случился за полторы минуты до финальной сирены, в оставшееся время перевести встречу в овертайм «зубрам» не удалось. Как итог — поражение со счетом 2:3.

Таким образом, выход «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина откладывается минимум до вторника. В этот день наша команда сыграет в Балашихе против «Витязя», для получения заветной путевки будет необходимо не проиграть в основное время. Также в текущем гостевом турне «зубры» сыграют с одноклубниками из Москвы 15 февраля и против «Куньлуня» 17 февраля.

Северсталь
3:2
0:0, 2:1, 1:1
Динамо Мн
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