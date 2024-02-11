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22:28 (мск), источник: БЕЛТА

Квартальнов о поражении от «Северстали»: Много удалений, сами помогли сопернику

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги гостевого матча «зубров» против «Северстали», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: ХК "Динамо" Минск

Первый поединок минчан в текущей выездной серии закончился поражением нашей команды в Череповце со счетом 2:3. Голами в составе «Динамо» отметились Александр Волков и Роман Горбунов.

«Понимали, что “Северсталь” проводит вторую игру за два дня. Хотели сыграть активнее, но не получилось. Думали, что третий период удастся, но, к сожалению, нахватали много удалений. Немного не дотерпели при игре “3 на 5”, отдали очень много сил. Часто оставались в меньшинстве, не стоило помогать в этом сопернику. Надо было сыграть третий период дисциплинированнее, — отметил Квартальнов. — Нам нужно выигрывать свои игры. Мы неплохо действуем дома, хочется, чтобы это показывали и на выезде. У нас сейчас череда игр подряд, поездка только началась, нужно побеждать в следующих матчах».

Гостевое турне столичного клуба продолжится во вторник в Балашихе, где «зубров» примет местный «Витязь». В случае набора очков в этой игре «Динамо» выйдет в плей-офф Кубка Гагарина.

Северсталь
3:2
0:0, 2:1, 1:1
Динамо Мн
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