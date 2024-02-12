СКА установил мировой рекорд! Первый матч команды на новой арене посетило больше 21 тысячи человек | Источник: photo.khl.ru

Переезд СКА на новую арену долго откладывался. Дворец на проспекте Юрия Гагарина открыли в Санкт-Петербурге перед Матчем звезд КХЛ. «СКА Арена» приняла Матч звезд и установила новый рекорд посещаемости. Что неудивительно, ведь теперь Северной столице принадлежит самый вместительный дворец в мире — на 21,5 тысячи человек. Звездная игра в новом доме СКА запомнилась не только огромными масштабами, энхаэловским гостеприимством, но и вскрыла недочеты только-только запущенного дворца. Два месяца назад из некоторых помещений еще не выветрился запах краски и бетона, не решили проблему с парковками, а внутреннее оформление Матча звезд охватывало далеко не весь дворец, из-за чего часть пространства смотрелась блекло.

Переезд хоккейного клуба — трудоемкий процесс. За игрой 20 хоккеистов, которых зрители видят на лавке, скрывается огромный штаб, особенно если говорить про СКА. Персонал, бэк-офис, медицинская команда — каждой службе требуется время, чтобы обустроиться на новом месте. О смене прописки армейцы объявили довольно неожиданно. Главный тренер Роман Ротенберг всячески намекал, что переезд уместнее отложить на следующий сезон. Он сетовал на проблемы нового дворца с безопасностью, а плей-офф хотел начать в старом. Однако обстоятельства изменились. 11 февраля в матче с «Сочи» состоялась премьера «СКА Арены».

К новоселью петербуржцы подготовились основательно. Не стали изменять давним традициям и первым пустили в новый дворец эрмитажного кота. Забавный ролик с пушистым болельщиком СКА опубликовали накануне в клубных медиа. Перед матчем зрителям представили богатую шоу-программу с выступлением олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Атмосфере праздника соответствовала и сама игра. Болельщики в Санкт-Петербурге явно остались довольны новосельем: армейцы знатно поиздевались над «Сочи» и не оставили сопернику ни шанса, забросив восемь шайб.

Сергей Толчинский проводит первый сезон за СКА и после сегодняшнего вечера совершенно точно войдет в историю клуба. Именно 28-й номер армейцев — автор первого официального гола, забитого на «СКА Арене». Армейцам хватило 40 секунд, чтобы распечатать Михаила Бердина. Интрига держалась до третьего периода, который команды начали при счете 3:1. Южане окончательно рассыпались, когда Толчинский оформил дубль на 42-й минуте. За оставшееся время в воротах гостей побывало еще четыре шайбы. От унижения не спасла даже замена голкипера. Армейцы испортили статистику и начинавшему матч Михаилу Бердину, и появившемуся в третьем периоде Максиму Третьяку.

Сегодняшний матч вписан еще и в историю мирового хоккея. Дело не в крупном счете и даже не в редкой шайбе защитника Артема Земчонка. СКА и «Сочи» обновили рекорд посещаемости для хоккейных стадионов. Теперь он составляет 21 481 болельщик. Ротенберг не смог пройти мимо этого факта на пресс-конференции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456279962&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы все вместе вошли в историю мирового хоккея, установили рекорд. Огромная благодарность всем. В первую очередь нашим болельщикам, которые ходят на игры. Сегодня непростой матч для наших ребят: выходили на новую арену при полных трибунах. Поставлены самые серьезные задачи. Ребят выдержали натиск, забили хорошие голы. Все болельщики, думаю, порадовались сегодняшней игре — и на «СКА Арене», и у телевизионных экранов. Желаю каждому болельщику посетить нашу арену. Это непередаваемые ощущения. Эти эмоции можно ощутить только здесь, находясь на нашей арене. Всех приглашаю на наши игры, — отметил Роман Ротенберг.

До конца регулярного чемпионата СКА проведет еще пять домашних матчей. Остается не так много времени, чтобы привыкнуть к новой арене перед плей-офф. Каждая коробка уникальна своими отскоками от стекла и бортов и другими игровыми тонкостями. И любопытно, как переезд скажется на перспективах армейцев в борьбе за Кубок Гагарина. Ротенберг не зря откладывал и сторонился смены прописки до конца сезона. Со временем риторика изменилась. Теперь СКА играет на самой большой арене мира — и как бы хлопоты переезда не отразились на клубе в плей-офф.