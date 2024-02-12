Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.02
Вашингтон
Ванкувер
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
11.02
Монреаль
Сент-Луис
27
Хоккей. КХЛ
11.02
Торпедо
Нефтехимик
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
11.02
Северсталь
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
11.02
Витязь
ЦСКА
15
Хоккей. КХЛ
11.02
СКА
Сочи
81
Хоккей. КХЛ
11.02
Металлург Мг
Динамо М
Б
34
Хоккей. КХЛ
11.02
Авангард
Сибирь
72
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
11.02
Торпедо
Нефтехимик
ОТ
34
11.02
Северсталь
Динамо Мн
32
11.02
Витязь
ЦСКА
15
11.02
СКА
Сочи
81
11.02
Металлург Мг
Динамо М
Б
34
11.02
Авангард
Сибирь
72
10.02
Северсталь
Локомотив
Б
32
10.02
Салават Юлаев
Ак Барс
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Разгром в сибирском дерби, Фёдоров снова на скамейке ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

Андрей Разин извинился перед вратарём, а Игорь Ларионов недоволен стилем соперника.

Авангард
Сибирь
ЦСКА
Металлург Мг
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Результаты матчей КХЛ 11 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 11 февраля | Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

11 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 14:00

Авангард7Сибирь2

Дебют сибирского дерби был ознаменован нелепым голом, который Илья Проскуряков пропустил из средней зоны — такое «алаверды» Никите Серебрякову, который пропустил в схожих обстоятельствах. Ещё раз «Сибирь» порадовала своих болельщиков в начале второго периода, когда забила «2 в 0» при игре в меньшинстве — после этого на льду оставался только «Авангард», лидеры которого укатали гостей, четырежды забив в большинстве. А ведь в дело не вступал Рид Буше, который постоянно огорчает «Сибирь».

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 14:30

Металлург Мг3Динамо М4Б

«Динамо» получило отдых в несколько дней после серии не самых удачных матчей и увезло победу из Магнитогорска. «Металлург» вёл 2:0, но пропустил три шайбы подряд, причём одна из них залетела в ворота рикошетом от ноги Валерия Орехова. Однако на последней минуте хозяев спас другой бывший игрок «Барыса» Павел Акользин. В серии буллитов Андрей Разин неожиданно заменил Никиту Подскребалина, а вышедший на замену Илья Набоков дважды пропустил от Никиты Гусева. После матча Разин извинился перед вратарём.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 17:00

Торпедо3Нефтехимик4ОТ

«Скажу честно, для меня это утопический хоккей. Хоккей, который убивает зрелищность», — неожиданно жёстко прошёлся по сопернику Игорь Ларионов после игры с «Нефтехимиком». Борющаяся за восьмую строку команда бо́льшую часть матча вела в счёте и выиграла в овертайме благодаря голу Кирилла Уракова: форварда, который в Нижнем Новгороде становился чемпионом МХЛ и провёл в «Торпедо» семь с половиной сезонов.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 17:00

Северсталь3Динамо Мн2

У «Северстали» всё ещё отсутствовал на скамейке Андрей Козырев, кроме того, не играл лидер команды Кирилл Пилипенко. Всё это не помешало обыграть набравшее отличный ход к концовке регулярки минское «Динамо». Победа над командой Дмитрия Квартальнова стала 33-й для «Северстали» в регулярном чемпионате сезона, это новый рекорд клуба в КХЛ. В сезоне-2020/2021 было одержано 32 победы.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 17:00

Витязь1ЦСКА5

Если «Северсталь» ненадолго потеряла главного тренера, то ЦСКА его снова обрёл — Сергей Фёдоров снова появился на скамейке своего клуба в Балашихе. Возможно, это стало важным фактором того, что чемпионы, которые в последнее время играют через пень-колоду, довольно быстро повели в счёте, а к середине матча уже сняли все вопросы о победителе, поведя 4:0. За «Витязь» отличился форвард Никита Гончаров, который не забивал с ноября 2022-го, а 500-е очко Сергея Плотникова отмечал весь ЦСКА, вышедший на лёд.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 17:00

СКА8Сочи1

Новую арену СКА открывало множество почётных гостей и даже Алина Загитова, которая прокатилась перед официальной церемонией. «Сочи» в такой атмосфере мог выступать только в роли массовки — и Михаил Бердин пропустил уже на первой минуте. Максимум, что смогли сделать «леопарды» — достойно продержаться 40 минут, гости развалились в третьем периоде. Марат Хайруллин, Алекс Гальченюк и Сергей Толчинский оформили по дублю.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь