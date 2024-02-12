Разгром в сибирском дерби, Фёдоров снова на скамейке ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

Результаты матчей КХЛ 11 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 11 февраля | Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

11 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 14:00 Авангард 7 Сибирь 2

Дебют сибирского дерби был ознаменован нелепым голом, который Илья Проскуряков пропустил из средней зоны — такое «алаверды» Никите Серебрякову, который пропустил в схожих обстоятельствах. Ещё раз «Сибирь» порадовала своих болельщиков в начале второго периода, когда забила «2 в 0» при игре в меньшинстве — после этого на льду оставался только «Авангард», лидеры которого укатали гостей, четырежды забив в большинстве. А ведь в дело не вступал Рид Буше, который постоянно огорчает «Сибирь».

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 14:30 Металлург Мг 3 Динамо М 4 Б

«Динамо» получило отдых в несколько дней после серии не самых удачных матчей и увезло победу из Магнитогорска. «Металлург» вёл 2:0, но пропустил три шайбы подряд, причём одна из них залетела в ворота рикошетом от ноги Валерия Орехова. Однако на последней минуте хозяев спас другой бывший игрок «Барыса» Павел Акользин. В серии буллитов Андрей Разин неожиданно заменил Никиту Подскребалина, а вышедший на замену Илья Набоков дважды пропустил от Никиты Гусева. После матча Разин извинился перед вратарём.

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 17:00 Торпедо 3 Нефтехимик 4 ОТ

«Скажу честно, для меня это утопический хоккей. Хоккей, который убивает зрелищность», — неожиданно жёстко прошёлся по сопернику Игорь Ларионов после игры с «Нефтехимиком». Борющаяся за восьмую строку команда бо́льшую часть матча вела в счёте и выиграла в овертайме благодаря голу Кирилла Уракова: форварда, который в Нижнем Новгороде становился чемпионом МХЛ и провёл в «Торпедо» семь с половиной сезонов.

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 17:00 Северсталь 3 Динамо Мн 2

У «Северстали» всё ещё отсутствовал на скамейке Андрей Козырев, кроме того, не играл лидер команды Кирилл Пилипенко. Всё это не помешало обыграть набравшее отличный ход к концовке регулярки минское «Динамо». Победа над командой Дмитрия Квартальнова стала 33-й для «Северстали» в регулярном чемпионате сезона, это новый рекорд клуба в КХЛ. В сезоне-2020/2021 было одержано 32 победы.

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 17:00 Витязь 1 ЦСКА 5

Если «Северсталь» ненадолго потеряла главного тренера, то ЦСКА его снова обрёл — Сергей Фёдоров снова появился на скамейке своего клуба в Балашихе. Возможно, это стало важным фактором того, что чемпионы, которые в последнее время играют через пень-колоду, довольно быстро повели в счёте, а к середине матча уже сняли все вопросы о победителе, поведя 4:0. За «Витязь» отличился форвард Никита Гончаров, который не забивал с ноября 2022-го, а 500-е очко Сергея Плотникова отмечал весь ЦСКА, вышедший на лёд.

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 11.02.2024, 17:00 СКА 8 Сочи 1

Новую арену СКА открывало множество почётных гостей и даже Алина Загитова, которая прокатилась перед официальной церемонией. «Сочи» в такой атмосфере мог выступать только в роли массовки — и Михаил Бердин пропустил уже на первой минуте. Максимум, что смогли сделать «леопарды» — достойно продержаться 40 минут, гости развалились в третьем периоде. Марат Хайруллин, Алекс Гальченюк и Сергей Толчинский оформили по дублю.