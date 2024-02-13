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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» одержал четвертую победу подряд, обыграв дома «Трактор»

В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» (5:3).

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«Амур» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Трактор» | Источник: Чемпионат.com

Шайбами в составе победителей отметились Владислав Барулин, Егор Коршков, Александр Хохлачёв, Виктор Балдаев и Дмитрий Шевченко.

У «Трактора» отличились Никита Сошников, Альберт Яруллин и Максим Шабанов.

Дальневосточники одержали четвёртую победу подряд, набрали 64 очка и делят с «Нефтехимиком» восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, продолжая борьбу за плей-офф.

Уральцы остались с 72 очками и делят с «Ладой» шестую строчку на Востоке.

Завтра, 14 февраля, эти соперники встретятся вновь там же, в Хабаровске.

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