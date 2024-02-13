«Адмирал» обыграл «Барыс» в КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Дмитрий Бучельников (15-я минута), Джованни Фьоре (39), Алексей Соловьев (57) и Леонид Метальников (59). У проигравших отличились Даниил Апальков (22) и Джозеф Лабейт (27).

Владивостокский клуб, набрав 51 очко в 62 матчах, занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Барыс» с 46 очками после 62 игр идет на последней строчке с антирекордной для клуба серией поражений из 11 встреч. В среду команды, ранее потерявшие шансы на выход в плей-офф, вновь сыграют во Владивостоке.