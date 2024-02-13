Терещенко: ЦСКА всё равно остаётся одним из фаворитов в плей-офф КХЛ

«Причиной такой нестабильности ЦСКА, во-первых, является вратарская позиция. Ещё перед прошлогодним плей-офф многие обозначали эту проблему у армейцев. Но в итоге голкиперы красно-синих выше всяких похвал отыграли в том году. В нынешнем сезоне проблема как будто снова вернулась.



В целом ЦСКА играет неплохо, где-то что-то не получается, порой не везёт команде. Плюс на протяжении всего сезона армейцев преследовали травмы. Поэтому полагаю, что причиной таких результатов является совокупность всех факторов. Но ЦСКА всё равно один из фаворитов в плей-офф, всё-таки игры на выбывание — совершенно другое», — цитирует Терещенко Legalbet.