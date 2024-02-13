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17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Терещенко: ЦСКА всё равно остаётся одним из фаворитов в плей-офф КХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил нестабильные результаты ЦСКА в текущем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги и заявил, что армейцы по-прежнему остаются одними из главных фаворитов на Кубок Гагарина.

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Терещенко: ЦСКА всё равно остаются одними из фаворитов в плей-офф КХЛ | Источник: Чемпионат.com

«Причиной такой нестабильности ЦСКА, во-первых, является вратарская позиция. Ещё перед прошлогодним плей-офф многие обозначали эту проблему у армейцев. Но в итоге голкиперы красно-синих выше всяких похвал отыграли в том году. В нынешнем сезоне проблема как будто снова вернулась.

В целом ЦСКА играет неплохо, где-то что-то не получается, порой не везёт команде. Плюс на протяжении всего сезона армейцев преследовали травмы. Поэтому полагаю, что причиной таких результатов является совокупность всех факторов. Но ЦСКА всё равно один из фаворитов в плей-офф, всё-таки игры на выбывание — совершенно другое», — цитирует Терещенко Legalbet.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. После 62 матчей текущей грегулярки армейцы одержали 31 победу и набрали 68 очков. ЦСКА занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч армейцы проведут с «Куньлунем» 13 февраля.

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