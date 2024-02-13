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17:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зайцев — о судействе в КХЛ: «Ушли от подготовки судей, которая была в СССР. Пропало наставничество»

Арбитр международного уровня Александр Зайцев предположил, с чем связано ухудшение работы судей в КХЛ.

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Источник: Reuters

«Никто не видит и не слышит, что происходит. Ушли от подготовки судей, которая была в СССР. Было наставничество. У каждого судьи, который вливался в большой хоккей, был наставник, их вели. Меня самого точно так же вели. Сейчас судей бросили, они должны сами выплывать. Нет школы, к сожалению, которая существовала. Это произошло с появлением КХЛ. Судьям же запретили общаться (с клубами). У нас все было наоборот, мы со всеми были на связи, разговаривали, вели дискуссии. Был общий тонус, можно было уточнить какие-то вопросы у судьи. Сейчас клубы этого лишены. Пропало человеческое общение», — цитирует Зайцева Betonmobile.

Ранее двухкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников неоднократно выступал с критикой в адрес судей КХЛ.

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