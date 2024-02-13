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19:46 (мск), источник: РБК

Форвард «Динамо» первым в истории КХЛ набрал 80 очков в двух «регулярках»

Лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона Никита Гусев забросил победную шайбу в овертайме в матче с «Автомобилистом». На его счету стало 80 очков, первый раз ему удалось достичь этой отметки в сезоне 2018/19 в составе СКА.

Автомобилист
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/dynamo_ru

Московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Победную шайбу забросил лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона Никита Гусев. На его счету стало 80 (20+60) очков в 62 матчах.

31-летний олимпийский чемпион Пхёнчхана стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 80 очков в двух регулярных чемпионатах.

Первый раз ему это удалось в сезоне 2018/19 в составе СКА.

Также 80 очков набирали Сергей Мозякин (85, «Металлург», 2016/17) и Александр Радулов (80, «Салават Юлаев», 2010/11).

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 62 матчах. «Автомобилист» расположился на пятой строчке на Востоке с 74 очками в 63 играх.

Автомобилист
1:2ОТ
1:0, 0:0, 0:1
Динамо М
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