Форвард «Динамо» первым в истории КХЛ набрал 80 очков в двух «регулярках»

Лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона Никита Гусев забросил победную шайбу в овертайме в матче с «Автомобилистом». На его счету стало 80 очков, первый раз ему удалось достичь этой отметки в сезоне 2018/19 в составе СКА.