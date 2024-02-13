Определились все участники плей-офф КХЛ от Западной конференции

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Меркли (17-я минута), Роман Горбунов (26) и Дмитрий Коробов (38). У проигравших отличились Александр Дарьин (14) и Александр Яремчук (43).

Благодаря победе минское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф, став восьмым участником предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина от Западной конференции. Ранее в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, нижегородское «Торпедо» и череповецкая «Северсталь». От Восточной конференции в плей-офф уже попали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».