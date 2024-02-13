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22:03 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники плей-офф КХЛ от Западной конференции

ТАСС, 13 февраля. Минское «Динамо» со счетом 3:2 победило подмосковный «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

Динамо Мн
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Источник: ХК "Динамо" Минск

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Меркли (17-я минута), Роман Горбунов (26) и Дмитрий Коробов (38). У проигравших отличились Александр Дарьин (14) и Александр Яремчук (43).

Благодаря победе минское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф, став восьмым участником предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина от Западной конференции. Ранее в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, нижегородское «Торпедо» и череповецкая «Северсталь». От Восточной конференции в плей-офф уже попали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».

Минское «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 63 матчах. «Витязь» идет на Западе 11-м с 45 очками после 63 игр. В следующем матче белорусский клуб 15 февраля сыграет в гостях против московского «Динамо», «Витязь» примет московское «Динамо» 17 февраля.

Витязь
2:3
1:1, 0:2, 1:0
Динамо Мн
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