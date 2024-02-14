«Какой будет соперник в Кубке Гагарина, такой будет». Квартальнов — о выходе минского «Динамо» в плей-офф КХЛ | Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

"Прежде всего хотел бы поздравить нашу команду с выходом в плей-офф. По игре: качество игры сегодня чуть-чуть хромало, но победа есть победа. Много не надо говорить, мы выиграли. Сегодня вышли пару травмированных ребят, которые очень долго не играли. Надо привести все под общий знаменатель и готовиться к плей-офф. Выбирай соперника не выбирай, там все команды хорошего уровня. С кем будем, с тем будем.

У нас все на тоненького, но за шесть туров оформили путевку. Проверили многих молодых мальчишек, они посмотрели, что такое КХЛ, это здорово. Надо доиграть сезон и готовиться к плей-офф.