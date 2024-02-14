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13.02
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12
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00:44 (мск), источник: Sport24

«Какой будет соперник в Кубке Гагарина, такой будет». Квартальнов — о выходе минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) и выход своей команды в плей-офф КХЛ.

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«Какой будет соперник в Кубке Гагарина, такой будет». Квартальнов — о выходе минского «Динамо» в плей-офф КХЛ | Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

"Прежде всего хотел бы поздравить нашу команду с выходом в плей-офф. По игре: качество игры сегодня чуть-чуть хромало, но победа есть победа. Много не надо говорить, мы выиграли. Сегодня вышли пару травмированных ребят, которые очень долго не играли. Надо привести все под общий знаменатель и готовиться к плей-офф. Выбирай соперника не выбирай, там все команды хорошего уровня. С кем будем, с тем будем.

У нас все на тоненького, но за шесть туров оформили путевку. Проверили многих молодых мальчишек, они посмотрели, что такое КХЛ, это здорово. Надо доиграть сезон и готовиться к плей-офф.

У нас Пинчук не играл очень долго, молодежь тоже ротируем. Нужно готовиться к плей-офф, но все равно стараться побеждать, играть более уверенно. Нельзя говорить, что сегодняшняя игра мне не понравилась, но было много вещей, которые нужно улучшать", — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

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