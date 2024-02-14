«Амур» продлил победную серию в матче с «Трактором», укрепив позицию в борьбе за плей-офф
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал челябинский «Трактор».
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал челябинский «Трактор».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них пятой кряду.
Счёт в матче был открыт хоккеистами «Трактора» на седьмой минуте встречи — отличился нападающий Сергей Телегин. Уже во второй половине этой же двадцатиминутки Ян Дрозг восстановил паритет. В оставшиеся два периода игра прошла под контролем «Амура» — сначала Станислав Бочаров на старте второго игрового отрезка вывел хабаровчан вперёд, а к середине матча Владислав Барулин укрепил преимущество хозяев. В заключительном периоде тот же Барулин оформил дубль, однако на этот гол гости успели ответить шайбой Чарльза Робинсона за минуту до конца встречи.
«Амур», набрав 66 очков в 63 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опережая «Нефтехимик» (64) на два очка, имеющего игру в запасе. «Трактор» (72) — на шестом месте.