«Трактор» потерпел пятое поражение подряд
После четвертого подряд поражения «Трактор» откатился в борьбе за четвертое место Востока, но шансов на него не потерял.
После четвертого подряд поражения «Трактор» откатился в борьбе за четвертое место Востока, но шансов на него не потерял.
Поэтому кивать на часовые пояса и перелеты было никак нельзя — нужно было побеждать вопреки любым обстоятельствам.
Первое звено челябинцев вернулось к привычному виду с Данилом Юртайкиным на краю. Виталий Кравцов игравший на этом месте накануне выбыл из заявки. Александр Рыков нашел себя 13-м нападающим, Михаил Котляревский и Владимир Жарков — в четвертом сочетании. Защита без Александра Кирпичникова. Зак Фукале в старте.
На этот раз «Трактор» здорово начал матч и быстро открыл счет. Сделал это Сергей Телегин мощным броском от синей линии. На пятаке хорошо экранировал вратаря Никита Тертышный. Но до перерыва «Амур» отыгрался: Ян Дрозг сравнял счет.
Во втором периоде хозяева вышли вперед. Станислав Бочаров реализовал контратаку, возникшую вследствие ошибок защитников «Трактора». Один из них, Илья Карпухин, еще и проиграл бой Виктору Балдаеву. Это совсем подкосило челябинцев. На экваторе матча Владислав Барулин реализовал отложенный штраф и увеличил преимущество хабаровчан.
На третий период челябины вышли с намерением вернуться в игру, но ход встречи снова пошел не по плану подопечных Алексея Заварухина. «Трактор» пропустил четвертый гол в ворота. В концовке встречи Бадди Робинсон смог отыграть одну шайбу для своей команды — 4:2, но на большее времени у команды не было.
Итог — «Трактор» поиграл оба выездных матча в Хабаровске, и продолжает усложнять себе борьбу за топ-4 на Востоке. Теперь челябинцев ждет две встречи во Владивостоке.