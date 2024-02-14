«Барыс» устроил драму в матче КХЛ
ХК «Барыс» провел второй выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала», сообщают Vesti.kz.
ХК «Барыс» провел второй выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала», сообщают Vesti.kz.
Вторая встреча во Владивостоке завершилась победой астанчан со счетом 3:2. Уже в первом периоде казахстанский клуб забросил две безответные шайбы: на 14 минуте отличился Евгений Рымарев, а на 19-й Энтони Камара.
Во втором периоде «Барыс» увеличил отрыв после шайбы Рымарева на 35 минуте.
Провальным для казахстанского клуба получился заключительный период, когда «Адмирал» сократил счет до минимального: шайбы на счету Александра Горшкова (45 минута) и Дмитрия Завгороднего (58).
Отметим, что накануне «Барыс» уступил «Адмиралу» со счетом 4:2.
«Барыс» перед этой игрой потерпел 11 поражений подряд.
«Адмирал», набрав 51 балл, располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице «Востока», тогда как «Барыс» в этой конференции находится на 12-м месте, имея в активе 48 очков.
Следующие матчи казахстанский клуб проведет против «Амура» в Хабаровске. Игры состоятся 16 и 18 февраля.