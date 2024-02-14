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14:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» устроил драму в матче КХЛ

ХК «Барыс» провел второй выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала», сообщают Vesti.kz.

Адмирал
БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Вторая встреча во Владивостоке завершилась победой астанчан со счетом 3:2. Уже в первом периоде казахстанский клуб забросил две безответные шайбы: на 14 минуте отличился Евгений Рымарев, а на 19-й Энтони Камара.

Во втором периоде «Барыс» увеличил отрыв после шайбы Рымарева на 35 минуте.

Провальным для казахстанского клуба получился заключительный период, когда «Адмирал» сократил счет до минимального: шайбы на счету Александра Горшкова (45 минута) и Дмитрия Завгороднего (58).

Отметим, что накануне «Барыс» уступил «Адмиралу» со счетом 4:2.

«Барыс» перед этой игрой потерпел 11 поражений подряд.

«Адмирал», набрав 51 балл, располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице «Востока», тогда как «Барыс» в этой конференции находится на 12-м месте, имея в активе 48 очков.

Следующие матчи казахстанский клуб проведет против «Амура» в Хабаровске. Игры состоятся 16 и 18 февраля.

Адмирал
2:3
0:2, 0:1, 2:0
Барыс
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