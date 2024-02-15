«Спартак» проиграл впервые за пять матчей, «Амур» рвётся в плей-офф. Итоги дня в КХЛ
Вратарь «Барыса» установил личный рекорд, «Торпедо» опять проиграло.
Вратарь «Барыса» установил личный рекорд, «Торпедо» опять проиграло.
14 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Подводим их итоги.
«Амур» танком прёт в плей-офф — хабаровчане накануне второго домашнего матча с «Трактором» одержали четыре победы подряд, включая вчерашнюю встречу с теми же челябинцами. И сегодня подопечные Андрея Мартемьянова вновь оказались сильнее, даже несмотря на быстрый пропущенный гол. Сегодня соперников также разделили две шайбы, с той лишь разницей, что сейчас команды забросили на одну меньше. 4:2 — «Амур» пользуется осечкой «Нефтехимика» и теперь опережает нижнекамцев на два очка при равном количестве встреч. Командам осталось провести по пять матчей — борьба за восьмое место Востока подходит к кульминации.
А вот «Адмирал» и «Барыс» уже ни за что не борются, поэтому особого интереса к их очной встрече не было. Команды также играли друг с другом во второй раз за два дня, но сегодня сильнее оказались казахстанцы. Во многом этому поспособствовал Эдди Паскуале — голкипер «Барыса» отразил 51 бросок в створ и обновил личный рекорд по этому показателю. Впрочем, он наверняка обменял бы свои достижения на место в плей-офф для команды, которого в этом году завоевать уже не удастся.
«Северсталь» под конец регулярки набрала невероятный ход и готовилась к очередному испытанию — в Череповец приехал «Спартак», который проиграл всего один из восьми последних матчей и выиграл обе очные встречи в этом сезоне. Но сегодня красно-белым не суждено было победить — подопечные Андрея Козырева провели очередной успешный матч и забросили четыре шайбы в ворота москвичей, на которые те ответили всего двумя. «Сталевары» закрепились на пятом месте Запада и сделали встречу со «Спартаком» в первом раунде плей-офф чуть реальнее.
На пятой строчке могли бы находиться нижегородцы, но «Торпедо» неважно проводит заключительный отрезок сезона. Вот и сегодня команда Игоря Ларионова потерпела поражение, проиграв абсолютно немотивированному «Сочи», который потерял все шансы на попадание в плей-офф. Для нижегородцев эта неудача стала второй подряд и седьмой в последних девяти матчах — в каком состоянии мы увидим их в Кубке Гагарина?