«Автомобилист» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 15 февраля. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:2 после серии буллитов проиграл новосибирской «Сибири» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 10 589 зрителей.

«Нефтехимик», занимающий девятое место в Восточной конференции, утратил шансы обойти в таблице екатеринбургский «Автомобилист», который стал пятым участником предстоящего розыгрыша плей-офф от Востока. Ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, нижегородское «Торпедо», череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо».