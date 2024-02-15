«Автомобилист» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Екатеринбургская команда стала пятым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции.
Екатеринбургская команда стала пятым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции.
ТАСС, 15 февраля. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:2 после серии буллитов проиграл новосибирской «Сибири» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 10 589 зрителей.
У «Сибири» заброшенной шайбой отметился Тревор Мерфи (55-я минута). У проигравших отличился Жан-Себастьен Ди (11). Победный буллит на счету Михаила Назарова.
«Нефтехимик», занимающий девятое место в Восточной конференции, утратил шансы обойти в таблице екатеринбургский «Автомобилист», который стал пятым участником предстоящего розыгрыша плей-офф от Востока. Ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, нижегородское «Торпедо», череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо».