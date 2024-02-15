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18:10 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Екатеринбургская команда стала пятым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции.

Сибирь
Нефтехимик
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Источник: ХК "Автомобилист"

ТАСС, 15 февраля. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:2 после серии буллитов проиграл новосибирской «Сибири» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 10 589 зрителей.

У «Сибири» заброшенной шайбой отметился Тревор Мерфи (55-я минута). У проигравших отличился Жан-Себастьен Ди (11). Победный буллит на счету Михаила Назарова.

«Нефтехимик», занимающий девятое место в Восточной конференции, утратил шансы обойти в таблице екатеринбургский «Автомобилист», который стал пятым участником предстоящего розыгрыша плей-офф от Востока. Ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, нижегородское «Торпедо», череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо».

Сибирь
2:1Б
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Нефтехимик
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